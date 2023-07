Vertenza Speedline, c’è la firma per la vendita a Callista. Nessun licenziamento

È stato siglato giovedì 27 luglio al ministero Mimit tra istituzioni, sindacati, Rsu, Ronal e il fondo di Investimento Callista l’intesa per il passaggio dello stabilimento di Tabina a Callista. L’intesa prevede impegni precisi da parte dell’investitore e del gruppo Ronal per 24 mesi.

Si darà avvio al processo di reindustrializzazione dello stabilimento di Tabina che produce cerchi in lega nel comparto dell’automotive in un’ottica di salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi.

Il tavolo al Ministero

L’accordo prevede: il passaggio azionario al Fondo Callista e la presa in carico di tutti i 360 dipendenti di Speedline, senza alcun licenziamento e con il mantenimento di tutte le condizioni contrattuali, sia normative che economiche; l’impegno da parte dell’investitore all’obiettivo occupazionale, a regime, di almeno 300 lavoratori. E poi: l’utilizzo della Cigs ( cassa integrazione straordinaria) con causale - Contratto di Solidarietà (Cds) che potrà garantire la copertura dell’ammortizzatore sociale per un almeno 24 mesi, con la possibilità di un ulteriore periodo aggiuntivo di 12 mesi. In questo periodo verrà a data ai lavoratori, oltre alla rotazione, anche la garanzia dell’anticipo.

«Nei 24 mesi - spiegano in una nota unitaria Fim Cisl e Fiom Cgil - abbiamo ottenuto un’integrazione del 80% e la garanzia della maturazione dei ratei di tredicesima, ferie e permessi. È previsto un piano di incentivazione economica per le uscite volontarie a partire da settembre per il personale “pensionabile fino a 4 anni” e “non pensionabile”, un piano di garanzia e incentivazione per i lavoratori in somministrazione, oltre l’impegno societario alla ricollocazione occupazionale.