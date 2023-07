Divieto di bikini o boxer per le strade di Sottomarina. Dopo l’annuncio, il Comune chiude un occhio

Nessuna multa ai bikini in piazza per il 2023. Malgrado l’annuncio di controlli e sanzioni per “l’operazione decoro”, l’amministrazione comunale ha deciso di “graziare” quanti girano per strada e nei negozi in tenuta da spiaggia, limitandosi a ammonizioni, e rinviando la linea dura all’estate 2024, quando anche la segnaletica avvertirà del rischio di multe per le mise troppo discinte.

Il giro di vite era stato annunciato a inizio luglio, dopo numerose segnalazioni arrivate al sindaco, con tanto di foto che ritraevano vacanzieri un po’ troppo disinvolti negli abbigliamenti. Signori a torso nudo a spasso per corso del Popolo, piuttosto che signore in bikini ridotti a fare la spesa al supermercato o con micro parei a coprire tanga ridottissimi.

Il sindaco Mauro Armelao aveva reagito annunciando la linea dura con il mandato ai vigili di far applicare in maniera stringente l’articolo 28 del Regolamento cittadino che vieta di “compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale o esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, utilizzare l’arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione”.

Nella fattispecie rientra anche “circolare in costume da bagno nei mezzi del trasporto pubblico e nelle aree urbane abitate, distanti più di 50 metri dai litorali di Sottomarina e Isola Verde”, con la previsione di multe di 75 euro. A tre settimane di distanza però non è stata elevata alcuna sanzione anche se i bikini in piazza si vedono spesso.

«Finora non è stata comminata alcuna multa», spiega il sindaco, «La polizia locale compie attività di sensibilizzazione, una sorta di moral suasion nei confronti dei vacanzieri che non si rivestono quando escono dalla spiaggia. Per questa stagione si è scelta la via “morbida” perché non c’è l’apposita segnaletica che indichi a tutti, soprattutto ai turisti stranieri, in modo chiaro che chi non indossa i vestiti fuori dalla spiaggia può incappare in una multa. Questa mancanza potrebbe portare anche a dei ricorsi e pertanto la linea è quella dell’avvertimento. Dalla prossima stagione provvederemo a far installare dei cartelli, non solo negli stabilimenti balneari, ma anche all’ingresso di attività commerciali e in centro storico, per dissuadere turisti poco sensibili dall’aggirarsi per le vie cittadine in tenuta adamitica. L’intento è coinvolgere anche le associazioni di categoria per redigere degli opuscoli sulle regole da mettere in atto per una civile e cortese convivenza anche con i residenti, volantino che potrebbe essere consegnato già dall’estate 2024 ai turisti negli hotel, nei campeggi, negli stabilimenti balneari, nei b&b, allo Iat e in tutte le strutture ricettive del territorio».