Musile e il terribile record: in quattro anni 9 giovani vittime sulle strade

Nove vittime in quasi quattro anni. Un tributo di sangue inaccettabile per un paese di poco più di dodicimila abitanti a due passi dalle località di mare. Dal 2019 a oggi Musile di Piave ha pagato un prezzo altissimo in termini di vite spezzate lungo le strade.

Sono nove i morti, quasi tutti giovanissimi, a partire da quella che è rimasta impressa come la “strage di via Pesarona” in cui persero la vita Eleonora Frasson, Riccardo Laugeni, Leonardo Girardi e Giovanni Mattiuzzo, tutti ventenni di Musile che il 14 luglio 2019 furono speronati da un'auto pirata e piombarono nel canale alle porte del lido, perdendo la vita.

Solo una quarta ragazza che era con loro in auto, Giorgia Diral, riuscì miracolosamente a salvarsi. E non è ancora riuscita a superare il dramma di quella notte terribile. Un incidente rimasto impresso nella memoria collettiva anche per la coda giudiziaria con l'arresto dell'automobilista rumeno che si era inizialmente dileguato: il processo, la condanna, gli arresti domiciliari, poi la liberazione e l'affidamento ai servizi sociali nel Trevigiano.

La mamma di Riccardo Laugeni, Romina Ceccato, ha fondato l'associazione “Alba, luci sulla buona strada”, e da allora si batte senza sosta per tutelare le famiglie delle vittime della strada ed è in prima linea nelle campagne di sensibilizzazione alla sicurezza stradale. E’ diventata un’icona della sicurezza, partecipando e promuovendo molte iniziative a favore della sicurezza.

Dopo i quattro ragazzi, perse la vita Alberto Mattiuzzo, 46 anni, in via Stanga nel settembre 2020 in sella alla sua Harley Davidson di cui aveva perso il controllo.

Valentino Polato si era schiantato nel luglio 2021 sulla Treviso Mare al volante del suo furgone finito contro un mezzo pesante.

Mattia Pavanetto e Tommaso Cattai, 23 e 22 anni, anche loro di Musile, viaggiavano insieme sul lungo argine in direzione Jesolo, località Piave Nuovo, quando sono stati coinvolti in un frontale con un'altra auto dopo aver perso il controllo della loro vettura lo scorso 9 luglio.

Chiude questa sequenza di morti Nicolas Maritan, 26enne morto sabato scorso in via Ca' Gamba mentre stava aiutando un amico a fare manovra una volta sceso dall'auto e travolto da un'auto in corsa a velocità sostenuta.

Tante storie di vite spezzate e famiglie distrutte. Ce ne sono molte altre se ci allarghiamo a tutto il Sandonatese.

Il sindaco di Musile, Silvia Susanna, anche giovedì era al funerale dell'ultimo giovane. Assieme all'amministrazione comunale e la comunità di Musile sta cercando di affrontare il tema degli incidenti stradali che coinvolge non certamente solo Musile. Ma che una cittadina di neanche 12 mila abitanti si trovi nove vite stroncate per incidente stradale in quattro anni è un dato su cui riflettere.

La sindaca ha toccato l'argomento dei locali della notte, la possibilità di anticipare aperture e chiusure per non arrivare a un coprifuoco.

I gestori dei locali, però, non sono d'accordo e hanno alzato le barricate. L'ex vice sindaco di Musile, Ivan Saccilotto, è tornato sul tema incidenti con una seria di proposte concrete: «Pensiamo a una linea della metropolitana di superficie che parta da San Donà per arrivare al lido. E' questo il momento storico per farlo. E poi dovremmo organizzare dei Flixbus con i Comuni del territorio per trasporti notturni, sicuri e a prezzi calmierati per i giovani. Aprire dei locali per ballare anche nell'entroterra sarebbe un'altra sfida vincente per imprenditori che possono aiutarci a trattenere i giovani in queste zone senza dover sempre andare a Jesolo».

Non sono problemi da poco. Ci sono ragazzi che lo hanno capito. «Io pago un taxi per andare a Jesolo al sabato» dice un giovane di Musile, «Conoscevo tutti i ragazzi che sono morti sulle strade per il litorale. Finisco tardi di lavorare e ho paura di guidare il sabato notte, preferisco pagare per salvarmi la vita».