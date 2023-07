Attenzione borseggiatrici: parla Monica Poli, la donna che sfida le ladre di Venezia

I turisti stranieri per strada la fermano e le chiedono un selfie insieme. La chiamano tutti “Attenzione pickpocket”. Al secolo lei è Monica Poli, operaia, consigliera di Municipalità per la Lega e da sempre nel gruppo “Cittadini non distratti”. Il gruppo di volontari che da almeno trent’anni hanno del contrasto ai borseggi una loro crociata.

Monica è diventata un fenomeno da social da quando il gruppo ha deciso di aprire un canale su TikTok e uno su Instagram per mettere in guardia i turisti che arrivano a Venezia dal «dramma dei borseggi». In alcuni mesi Monica, o meglio la sua voce quando grida «attenzione pickpoket», è diventata virale. Fenomeno che si traduce in centinaia di migliaia di follower, milioni di visualizzazioni dei video che realizza mentre segue borseggiatrici e borseggiatori lungo le calli e persino un articolo sul The New York Times.

Contenta di tutta questa notorietà?

“Sicuramente sono contenta, ci mancherebbe. Pensavo di essere diventata famosa quando sono stata intervistata dalla CNN Brasile. In quel Paese mi adorano anche perché pure loro hanno il problema dei borseggi. Ma ora anche il New York Times. I turisti mi fermano per strada perché capiscono l’importanza di quanto stiamo facendo come gruppo per combattere questa piaga dei borseggi».

Una voce famosa tanto da essere usata in video anche di altri utenti della rete?

«A dire il vero mi da fastidio sentirla replicata ovunque. Comunque l’hanno usata anche in una telenovela brasiliana e in un festival di musica elettronica in Olanda».

Come nasce l’idea di sbarcare come gruppo sui social?

«Ad un certo punto dopo alcuni decenni ci siamo resi conto che uscire sui giornali e le televisioni locali serviva ben poco se volevamo informare i turisti stranieri sul pericolo dei borseggi. Abbiamo pensato a TikTok e Instagram e in un mese è stato un successo insperato. Grazie a questi social abbiamo scoperto che nelle grandi città di tutta Europa c’è il problema dei borseggi. Questi canali ci hanno permesso di creare una rete di collaborazione con i turisti che ora ci segnalano loro i borseggiatori e le borseggiatrici, fin da quando sono in treno, perché hanno cominciato a capire come si vestono, come si muovono e chi sono. Senza dimenticare l’importanza di poter collaborare con chi subito il borseggio ci chiede aiuto per trovare i documenti che vengono buttati dopo il furto. Il nostro gruppo è oramai composto da una cinquantina di volontari e poi abbiamo le “sentinelle” che collaborano e che sono sparse in tutta la città in particolare nei negozi.

Ma non ha paura?

«Ma no. Ho più paura di chi difende queste persone di chi le tollera. Questi non capiscono il danno fatto dai borseggiatori al turismo di cui noi viviamo».

L’hanno chiamata da tutto il mondo. Chi non si è fatto sentire?

«Il sindaco. Manco una telefonata, eppure collaboro per la sicurezza della città».