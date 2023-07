Anfora greca a figure nere restituita al museo archeologico di Venezia

Ha 2500 anni. È stata realizzata sicuramente in Grecia e risale all’epoca quando il mare Adriatico prendeva il nome da Adria, la cittadina di origine etrusca, più a nord d’Italia.

Ed è qui che la preziosa anfora sarebbe arrivata, quando il golfo di Venezia si chiamava golfo Adriatico ed era un importante crocevia commerciale con la Grecia.

L’anfora a figure nere, databile attorno al 500 a.C. e attribuibile al cosiddetto è Gruppo di Leagros, di grande valore storico scientifico e stata tolta dal mercato privato, dove non poteva stare, dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale che oggi giovedì 27 luglio l’hanno donata al Museo Archeologico Nazionale di Venezia. A breve sarà messa in mostra in attesa di una sua collocazione definitiva.

È stata consegnata al Direttore Regionale Musei del Veneto, Daniele Ferrara, presenti l’Assessore al turismo di Venezia Simone Venturini, la Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Adria Alberta Facchi e del comandante del Ntpc di Venezia Emanuele Meleleo.

L’anfora è stata sequestrata nel settembre 2022 dai Carabinieri Tpc di Venezia, nell’ambito dell’operazione internazionale di polizia “Pandora VII”, e a seguito di una richiesta per il rilascio dell’Attestato di Libera Circolazione, presentata dal possessore, un collezionista veneziano, all’Ufficio Esportazione di Venezia. Cioè a l’ufficio del Ministero della Cultura che si occupa della circolazione internazionale dei beni culturali.

La normativa vigente, infatti, prevede sui beni archeologici provenienti certamente o presumibilmente dal territorio italiano una presunzione di appartenenza allo Stato.

Il privato che intenda rivendicare la proprietà di reperti archeologici è tenuto a fornire la prova che gli stessi gli siano stati assegnati dallo Stato in premio per ritrovamento fortuito; o che gli siano stati ceduti sempre dallo Stato a titolo d’indennizzo, per l’occupazione d’immobili; o che siano stati in proprio, o altrui possesso, in data anteriore all’entrata in vigore della legge 364 del 20 giugno 1909.

Inoltre, in materia di compravendita di beni perfezionatasi all'estero, alla luce della Convenzione Unesco di Parigi del 1970, ratificata dall'Italia, il contratto di acquisto di un bene avente natura storico - culturale stipulato in base ad una normativa nazionale, contrastante con il divieto di esportazione illegale di questi beni, non costituisce idoneo titolo di proprietà. Da qui la confisca dell’anfora.

Nella ricostruzione a ritroso della storia dell’anfora è emerso che era stata acquistata dall’ultimo collezionista nel 2016 in un’asta londinese.

Precedentemente apparteneva a una collezione privata belga, che nel 1935 fu data in deposito al Museo Reale di Arte e Storia di Bruxelles.

Non sono invece stati individuati informazioni certe più antiche. Per tali accertamenti è stato di fondamentale importanza il coinvolgimento del Servizio di Cooperazione Internazionale di polizia e del Ministero della Cultura e dello Sport greco.

I graffiti che riporta sul fondo individuano il commerciante greco che al tempo di Adria etrusca lavorava quasi esclusivamente con gli abitanti della cittadina in provincia di Rovigo.

Da qui la quasi certezza che l’anfora sia stata “esportata” dal nostro Paese.