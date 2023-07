Il Comune di Venezia boccia l’idea di una funivia dall’aeroporto alla città: «Fantasie del masterplan»

«Non esiste alcuna funicolare, funivia o cabinovia, non ci sono enormi droni – e non sono stati ordinati – né alcun vertiporto. Si tratta di fantasie del Masterplan, che non figurano in nessun Piano urbano della mobilità sostenibile che tenga». L’assessore comunale Renato Boraso liquida la proposta inserita nel Masterplan 2037 di Save. Secondo l’assessore, si tratterebbe di «elucubrazioni fantasiose». Senza alcuna speranza di vedere la luce.

I contatti con Leitner

Progetti preliminari su carta, o rendering, ancora non ci sono. Sta di fatto, però, che nei mesi scorsi vi sarebbe stato un contatto tra la società di Enrico Marchi, presidente di Save, e la Leitner, l’azienda altoatesina che ha realizzato funicolari e cabinovia in ambito urbano in diverse capitali del mondo. Leitner avrebbe fornito soltanto una stima sul progetto.

Un coro di no

«La grave emergenza del moto ondoso del canale di Tessera», commenta il consigliere Pd Alessandro Baglioni, «deve essere affrontata con una pianificazione della mobilità e con l’applicazione di controlli efficaci. La bretella ferroviaria, che tanti sacrifici sta provocando alle comunità locali, deve diventare il primo mezzo di collegamento tra l’aeroporto e la città d’acqua. È pertanto opportuno valorizzare i sistemi di trasporto sostenibili già esistenti o in costruzione prima di pensare ad ulteriori sistemi di collegamento».

Rincara il collega Paolo Ticozzi (Pd): «Come per ogni proposta penso vadano valutati costi e benefici, punti di forza, di debolezza, opportunità e rischi dal punto di vista ambientale, paesaggistico ed economico e confrontati con le altre proposte alternative. Può avere un fascino anche per il ridotto inquinamento e moto ondoso, ma vanno verificati per bene gli impatti previsti con modelli, progetti e carte alla mano». Aggiunge: «La discussione su una possibile e futura funivia rischia di spostare l’attenzione dalle conseguenze sociali, urbanistiche e ambientali del vertiginoso aumento di passeggeri previsto dal masterplan nei prossimi anni, che farà soffocare la città d’acqua con ancora più turisti».

«È una ipotesi surreale» ragiona il presidente della Municipalità di Favaro, Marco Bellato «altrimenti bisognerebbe rivedere il numero di passeggeri che transitano per l’aeroporto di Tessera diretti a Venezia, perché se c’è l’ipotesi di una funivia, dovrebbero essere molti di più dei previsti su Venezia. Forse i dati non sono attendibili». Chiude: «Ci sono opere più importanti, soprattutto quelle destinate ai cittadini, come le opere di compensazione che speriamo vengano terminate al più presto».

Tranchant Gabriele Scaramuzza (Articolo 1) «C’è un modo semplice e banale per ridurre il moto ondoso», commenta, «evitare di portare i passeggeri a 20 milioni. Inoltre, prima o poi un giudice a Berlino si accorgerà che continuare a inserire nel masterplan opere esterne al sedime, si chiama eccesso di potere».

«Intossicazione infrastrutturale» la definisce Giovanni Andrea Martini (Tutta la Città Insieme). «Questa idea della funivia è di grande inutilità e di grave attacco a quello che è il Parco della Laguna Nord. Non scalfirebbe minimamente il traffico da e per l’aeroporto, tanto meno quello acqueo. La lotta al moto ondoso è solo un misero alibi. Si tratterebbe di una indubbia ulteriore attrazione turistica. Una Disneyland a tutti gli effetti. Manca ancora la ruota panoramica».

Favorevoli e possibilisti

Possibilista la consigliera Debora Onisto (Forza Italia): «La proposta si può approfondire, poi il tutto deve essere coniugato con la fragilità della città, la sua tutela, e la necessità di preservarla sia in termini di impatto infrastrutturale che turistico, ma sono disposta a capire».

Aperto Alex Bazzaro (Lega): «La proposta era già stata ipotizzata nel 2018. È necessario un confronto con la Municipalità, il Comune e gli operatori del territorio ma l’idea apre possibili nuovi scenari. Come Lega siamo favorevoli alle grandi opere che possono salvaguardare la nostra laguna dal problema del moto ondoso. Per anni si è parlato di sublagunare: si apra un dibattito sulla funivia proposta da Save. L’area di Tessera è e sarà il centro dello sviluppo del nostro Comune nei prossimi anni. È giusto ipotizzare un collegamento diretto di nuova concezione alla città storica».

A favore Cecilia Tonon (Venezia è Tua): «Favorire la mobilità in primis dei veneziani (purché non sia solo un sistema per portare più turisti a Venezia) è la vera priorità: non possiamo essere chiusi verso forme di trasporto nuove e diverse. Invece di reagire subito con la consueta ondata di sdegno tipica dei “no a tutto”, io mi soffermerei a valutare pro e contro di questa opzione. Esteticamente di certo è un pugno in un occhio nel contesto della laguna, ma dobbiamo considerare che non ci sarebbero problemi di moto ondoso, né di scavo di canali e di erosione di fondali e barene».

Chiarisce il consigliere regionale Pd, Jonatan Montanariello: «Dobbiamo valutare con attenzione le ricadute di interesse pubblico e se questa proposta può arrecare danni o controindicazioni, in assenza di un progetto non è possibile affermarlo. Quando ci sarà qualche cosa di concreto lo valuteremo con cognizione di causa»