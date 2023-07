Ora Speedline parla tedesco: pre-accordo con Callista per il sito di Santa Maria di Sala

Speedline, accordo trovato con il fondo di investimento tedesco Callista per il futuro dello stabilimento di Santa Maria di Sala che il gruppo Ronal ha deciso di delocalizzare. A spiegare i termini dell’intesa è Michele Valentini segretario metropolitano della Fiom Cgil.

«L’accordo di massima al quale si è pervenuto prevede l’avvio dal gennaio del prossimo anno o da ottobre di questo di una solidarietà a rotazione che riguarderà circa 360 dei 440 lavoratori ancora in organico a Ronal. Di questi circa 70 sono lavoratori somministrati, dei quali 10 saranno assunti in organico mentre altri 70 no. Per questi scatteranno le forme di ammortizzatori sociali legate al mancato rinnovo della missione».

I sindacati però avevano chiesto fin dall’inizio anche altre garanzie all’azienda che avesse voluto comprare lo stabilimento della Speedline.

«Per dare solidità ad un piano di rilancio – sottolinea Valentini – avevamo chiesto che fosse incluso nel pacchetto anche l’acquisizione della AppTech di Mestrino nel Padovano, ma per ora Callista ha spiegato di non essere interessata a questa possibilità».

Sarebbe stata per i sindacati un’ottima occasione di rilancio irrobustendo le strategie industriali dell’attività. Poi nel corso del tempo i sindacati favoriranno anche nei prossimi due anni se ve ne sarà la volontà da parte dei lavoratori accordi per esodo incentivato magari attraverso prepensionamenti dimissioni volontarie per cercare un altro lavoro. Ma non solo i sindacati hanno anche posto una precisa richiesta al Governo che potrà fungere da ulteriore garanzia.

«Abbiamo poi chiesto al ministero di fare da garante sui clienti premium brands in merito alle produzioni da tenere in Speedline e sottolineato nuovamente l’importanza che potrebbe avere l’ingresso di Invitalia- aggiunge Valentini. L’ingresso di questa società del Governo anche ovviamente in forma non maggioritaria garantirebbe più tranquillità ai lavoratori nei difficili passaggi che dovranno affrontare nei prossimi anni».

L’intesa che è stata trovata in linea di massima con il fondi di investimento tedesco Callista ( l’unico che era rimasto in pista negli ultimi mesi) dovrà essere ratificato dalle parti giovedì 27 luglio a Roma al ministero Mimit. Con la sottoscrizione ufficiale si apre una nuova fase. Dopo la firma dell’accordo, lo stesso dovrà essere posto all’attenzione dei lavoratori per la loro valutazione. «Per questo – conclude Valentini – abbiamo fissato una assemblea dei lavoratori che si terrà martedì 1 agosto alla Speedline».

A difesa dei posti di lavoro della Speedline che produce cerchioni in lega nel comparto dell’automotive, nel corso dei mesi si spese le istituzioni e anche il Comune di Santa Maroa di Sala con il sindaco Natascia Rocchi.