Marghera, bambino cade dal terrazzo e vola per 13 metri: salvo per miracolo

Bimbo di 2 anni cade dal terrazzo di casa di una palazzina in via Cesare Beccaria a Marghera si ferisce gravemente ed è vivo per miracolo.

Il fatto è capitato mercoledì sera quando nell’appartamento verso le 22 era riunita tutta la famiglia.

All’interno della casa c’erano il papà la mamma ed altri parenti. Il bambino forse arrampicandosi è salito fino in cima alla ringhiera ed è caduto giù volando per 13 metri.

Immediatamente i genitori hanno fatto scattare l’allarme e hanno chiamato il 118 . Ad allertare poi il Suem è stato un cliente francese dell’Hotel Roma che si trova poco distante di fronte al palazzo.

«Il mio cliente – spiega il titolare Roberto Franceschini – si è accorto della caduta del bambino e poi un’altra coppia di clienti ha cercato di fornire soccorso . Nel frattempo sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale e l’ambulanza.

Il bimbo, nonostante fosse caduto da 13 metri era vivo anche se ferito. Il bambino figlio di genitori italiani è stato immobilizzato e portato d’urgenza all’ospedale pediatrico di Padova». Ora ricoverato a Padova, in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.