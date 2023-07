Venezia, niente musica nei locali dopo le 23 e personale anti-schiamazzi: ecco l’ordinanza di Brugnaro

Chi vuole stare aperto dopo le 23, deve obbligatoriamente assumere, prevedere o pagare del personale dedicato che impedisca il disturbo della quiete pubblica, supervisioni il plateatico e garantisca sicurezza e tranquillità ai cittadini, evitando pericolosi assembramenti.

Niente musica o schiamazzi

Gastronomie e pizza-kebab che vendono cibo per asporto dovranno chiudere tassativamente alle 23, mentre i distributori automatici (vedi alla voce via Carducci) smetteranno di funzionare alle 20, per evitare che si trasformino in dormitori pubblici.

Sono queste, in sintesi, le limitazioni agli orari dei pubblici esercizi contenute nell’ordinanza firmata dal sindaco, Luigi Brugnaro, sulla scorta delle proteste, che hanno riguardato sia la terraferma che il contro storico, e dei successivi controlli di questa estate.

Le restrizioni

Il documento introduce restrizioni agli orari di locali e pubblici esercizi e di altre attività del settore alimentare, nonché alcune misure organizzative per gli esercenti.

Scopo? «Tutelare la quiete e la vivibilità in alcune zone sia di Venezia che di Mestre».

«Un provvedimento» spiegano dal Comune «che ha l’obiettivo di conciliare il diritto dei residenti alla quiete e al riposo nelle ore notturne con le necessità delle attività economiche, che spesso si trovano ad avere a che fare con una clientela rumorosa».

E le risse degli ultimi giorni e settimane, ne sono la dimostrazione secondo gli assessori competenti.

Che hanno effettuato sopralluoghi sia in centro storico – nelle aree “rosse”– sia in terraferma, dopo raccolte firme e segnalazioni dei cittadini e dei gestori di locali, in qualche caso stufi di dover tenere lontana una clientela “difficile”.

«Richiamando quanto già contenuto nel regolamento comunale» si legge «sono stati disposti alcuni interventi temporanei ma immediati, in attesa che la Giunta definisca un quadro più articolato e di più lunga durata».

Poi si entra nel dettaglio

I pubblici esercizi che ricadono nelle aree interessate dal provvedimento potranno svolgere la propria attività tra le sei del mattino e le due della notte, cessando la distribuzione delle bevande entro l’una e mezza.

Dalle 23 scatta il giro di vite

Dopo le 23, però, i locali dovranno dedicare del personale a supervisionare il plateatico per garantire tranquillità e sicurezza e cessare, sia all’interno che all’esterno del locale, qualsiasi intrattenimento o musica che possa arrecare disturbo.

Inoltre, le attività artigianali di prodotti di gastronomia (venditori di kebab e pizza da sporto soprattutto, troppo spesso aperti fino a tardi) – a esclusione delle gelaterie – dovranno chiudere alle 23. Infine, le attività che erogano alimenti e bevande tramite distributori automatici dovranno chiudere alle 20.

Le aree nel mirino

Le zone interessate all’ordinanza sono l’area centrale di Mestre – via Manin, via Verdi, Riviera XX Settembre ma anche piazza Ferretto e Calle Corte Legrenzi – Rialto Bella Vienna, Santa Margherita e San Pantalon, Fondamente degli Ormesini e della Misericordia.

«Questo atto riveste una particolare importanza perché è il primo del genere sul territorio nazionale» evidenzia l’assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga «L’ordinanza tocca temi importanti per il benessere della città e di chi la vive e a cui il sindaco ha sempre rivolto grande attenzione. È il frutto di un percorso di ascolto della cittadinanza, delle associazioni di categoria e degli operatori delle attività produttive».

E ancora: «Si è così cercato di salvaguardare il diritto al riposo dei cittadini, e nello stesso tempo anche il diritto al lavoro delle attività e quello al divertimento dei giovani. Un doveroso ringraziamento per il lavoro svolto e per la collaborazione va a tutte le direzioni coinvolte nella stesura del provvedimento».

Sicurezza al centro

L’assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce, evidenzia come l’ordinanza sia il risultato di un lavoro sinergico.

«È un’azione doverosa che mira a promuovere il rispetto dei buoni comportamenti, a garantire la tranquillità pubblica e a contrastare il disturbo causato dalla movida sia nel centro storico che nelle zone critiche di Mestre» chiarisce l’assessore «Abbiamo cercato di raggiungere un equilibrio tra il diritto alla tranquillità dei cittadini e il desiderio di coloro che vogliono vivere la città in modo educato e rispettoso anche durante le ore serali.

Sarà una sperimentazione importante da monitorare insieme per comprenderne i punti di forza e per apportare eventuali modifiche. È grazie all’impegno di tutti che possiamo continuare a migliorare la qualità della vita nella nostra città».