Una funivia tra l’aeroporto Marco Polo e Venezia: il progetto nel cassetto di Save

«Save è interessata a proporre – in risposta alle osservazioni pervenute nel dibattito pubblico – una ipotesi di collegamento alternativo tramite impianto a fune tra l’aeroporto e la città storica».

Una funivia sospesa sull’acqua, che collega lo scalo di Tessera a Venezia sorvolando lo specchio lagunare, i suoi fazzoletti verdi, le barene e le velme. E magari i fenicotteri rosa, oramai presenza fissa.

Sembra un’idea futuristica (lo è), di sicuro potrebbe diventare uno dei mezzi di trasporto più instagrammato del pianeta e per il quale il prezzo del biglietto varrebbe un passaggio. È uscito nelle scorse ore, pubblicato sul sito aeroportuale, il dossier frutto del dibattito pubblico dei mesi primaverili sul Masterplan 2023– 2037 presentato da Save per lo sviluppo dello scalo Marco Polo, che prevede un flusso di 18, 59 milioni di passeggeri al 2035 con una variazione di +60, 8% rispetto al traffico del 2019 (circa 11, 6 milioni di passeggeri).

E una sola pista, non più due. Ma anche aeromobili più “green” e più capienti.

All’interno del dossier finale – un documento corposo inviato alla Commissione preposta e a Enac – spunta anche la proposta del Gruppo Save, ovviamente condizionata al parere dei numerosi enti a più titolo coinvolti, relativa a un collegamento a fune, che potrebbe essere una cabinovia o una funicolare sospesa sopra i pali che tagliano la laguna, tra Tessera e Venezia, per portare i milioni di turisti in visita direttamente in centro storico.

Senza bisogno di prendere un treno, un taxi acqueo che produce moto ondoso, autobus o auto a noleggio con conducente. L’opera, che come è immaginabile avrebbe un costo notevole, ha dunque conquistato un posto a pieno titolo all’interno del Masterplan, anche se con un iter di approvazione diverso e sicuramente complesso vista la materia delicata, e perché per molta parte fuori del sedime aeroportuale di competenza.

La realizzazione è prevista in project financing. A parlarne durante gli incontri aperti al pubblico, è stata l’associazione Popilia Annia: ci sono diverse variabili, anche in merito ai possibili tracciati. Non si tratta, però, di un progetto poi tanto peregrino.

L’idea di realizzare una cabinovia, o una funicolare sopraelevata sulla laguna per collegare l’aeroporto di Tessera alla città storica di Venezia, era già comparsa nel 2022 tra le proposte del piano strategico delle opere della Città metropolitana avanzate dal presidente di Save, Enrico Marchi, in una nota inviata al sindaco metropolitano qualche anno fa e confermata anche successivamente: cabinovie a basso impatto ambientale tra aeroporto e Fondamente Nuove, con l’obiettivo di ridurre il fenomeno del moto ondoso e l’inquinamento atmosferico collegato.

Per Marchi sarebbe un vero e proprio sogno, come aveva spiegato lui stesso . Che avvicina l’Aeroporto di Tessera da una parte, la città di Venezia dall’altra, ad alcune delle più avveniristiche e moderne città.

Nel caso del Masterplan al 2037, l’ipotesi del collegamento via aria, viene inquadrata all’interno del problema annoso del moto ondoso nella zona del canale di Tessera e alla necessità di introdurre una regolamentazione dei mezzi di trasporto acqueo autorizzati ad accedere alla Darsena.

Alla proposta delle associazioni relativa a «valutare delle alternative agli attuali collegamenti via acqua al fine di ridurre il moto ondoso», Save risponde. Nella relazione è scritto: «Il proponente è interessato a proporre – in risposta alle osservazioni pervenute nel dibattito pubblico – una ipotesi di collegamento alternativo tramite impianto a fune tra l’aeroporto e la città storica.

Tale proposta sarà presentata nelle forme previste dalla normativa vigente, e dovrà essere valutata da tutti gli Enti competenti». Ossia Comune, ma anche gli enti a più livelli coinvolti, dalla Città metropolitana alla Regione. E poi tutti i soggetti che hanno competenza sullo specchio lagunare, dall’ex Magistrato alle Acque alla Capitaneria, solo per citare due esempi, vista la delicatezza del progetto sul tappeto.