Trenino turistico ribaltato a Eraclea mare, indagato l’autista

Un solo indagato, con l’accusa di lesioni personali gravi, per il deragliamento del trenino a Eraclea mare con il ferimento di una quindicina di passeggeri: si tratta dell’autista di Spresiano.

Il pubblico ministero che coordina le indagini, Antonia Sartori, ha intanto conferito l'incarico a un professionista, un ingegnere, per una perizia sul mezzo e in generale sulla dinamica dell'incidente occorso al trenino che si era rovesciato durante una manovra a gran velocità in corrispondenza dell'autostazione Atvo di Eraclea Mare ai primi di luglio.

Un'avventura tremenda per i passeggeri che fino a un momento prima si stavano divertendo pur con la guida spericolata dell'autista che non era nuovo – sembra – a certe gimcane nel perimetro della cittadina. Forse l'urto con uno spigolo ha causato la perdita di controllo del veicolo, il cui vagone posteriore si è rovesciato su un lato.

Incidente a Eraclea Mare, ecco il vagone del trenino turistico ribaltato

La maggior parte dei feriti ha subito lesioni a causa dei vetri infranti nelle pareti esterne. Miracolosamente, soltanto un ferito ha riportato lesioni piuttosto serie che hanno richiesto un prolungato ricovero in ospedale, mentre la maggior parte dei passeggeri a bordo se l'è cavata con ferite non gravi, compresi i bambini, dimessi il giorno stesso.

Il solo indagato è il 62enne trevigiano, residente a Spresiano, Bruno Possamai, nel frattempo reintegrato al lavoro e in possesso dei titoli per guidare i mezzi pubblici, che lavorava per la Fap, gruppo Atvo, società che ha in capo questo servizio di trasporto turistico nella località balneare.

Si sono presentate al momento 8 parti civili, tutti cittadini italiani e della Repubblica Ceca che hanno subito lesioni e chiederanno un congruo risarcimento.

Le gimcane e corse spericolate con i trenini turistici non erano una novità a Eraclea mare e molti operatori e residenti, oltre agli stessi turisti, vedevano il convoglio a gran velocità, più simile a una giostra che a un tranquillo mezzo turistico per ammirare le bellezze della cittadina sul mare serenamente seduti. Una critica che viene mossa a tanti autisti sul litorale. E molti, in particolare a Eraclea, si chiedevano come non fosse mai accaduto qualcosa di grave viste le manovre spericolate alle rotatorie e il gran finale alla stazione Atvo che era una sorta di "inchino", come sulle navi da crociera, con il doppio giro finale prima di terminare la gita. Quella notte la manovra, condizionata forse dall'urto e da qualche altro problema meccanico, complice la velocità sostenuta, non è andata per il verso giusto.