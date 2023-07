Il Patriarca Moraglia: «Accompagnare alla morte, non aiutare qualsiasi forma di suicidio»

No al suicidio assistito, sì alle cure palliative. È questo il cuore della riflessione del Patriarca Francesco Moraglia sulla scelta dell’Azienda sanitaria di Treviso di fornire a una donna di 78 anni il farmaco letale, come da lei richiesto.

L’Usl 2, capitanata dal direttore generale Francesco Benazzi, è stata la prima istituzione italiana ad attuare quanto prevede la cosiddetta sentenza Cappato sul fine vita (Corte Costituzionale, 242/ 2019).

Domenica scorsa Gloria (nome di fantasia), dopo sofferenze non più sopportabili, ha realizzato quanto chiedeva da tempo lasciando al mondo queste parole: «La vita è bella, ma solo se siamo liberi. E io alla fine lo sono stata, fino alla fine. Grazie».

Eppure, sebbene la Chiesa comprenda la richiesta di interrompere la propria vita davanti a una malattia incurabile, il Patriarca ha esplicitato il suo pensiero ricorrendo alle parole di Papa Francesco: «Dobbiamo accompagnare alla morte, ma non provocare la morte o aiutare qualsiasi forma di suicidio. La vita è un diritto, non la morte, la quale va accolta, non somministrata. E questo principio etico riguarda tutti, non solo i cristiani o i credenti».

Una posizione sostenuta in collaborazione con il Gremio di Bioetica del Patriarcato, l’associazione per la vita nata nel 2019 a Venezia e maturata nel biennio in Bioetica al Marcianum.

Il comitato, formato da esperti e studiosi (inclusi medici come il consulente esterno, il palliativista Giovanni Poles), propone alle strutture sanitarie percorsi formativi.

«Di fronte al momento della morte ritengo, anzitutto, doveroso un atteggiamento di rispetto, peraltro dovuto sempre ad ogni persona» ha detto Moraglia.

«Innanzi alla richiesta e alla scelta di essere aiutati a morire seguendo la strada del suicidio assistito, che manifesta una precisa e caratterizzata visione dell'uomo, della vita, della libertà e delle relazioni sociali, sarebbe bene piuttosto indicare con chiarezza la via di chi accompagna e si lascia accompagnare, fino all'ultimo momento, attraverso gli strumenti e le accresciute possibilità oggi offerte dalle cure palliative, da sostenere e incentivare sempre più, e in grado di gestire efficacemente la soglia del dolore».

Per il Patriarca questo tipo di cure «costituiscono un metodo dignitoso ed eticamente percorribile perché orientato decisamente alla centralità della persona e ad un’attenta relazione di cura».

Senza puntare il dito e senza dare giudizi, il Patriarca ha dato voce a una parte della popolazione che sostiene che bisogna accogliere fino all’ultimo quello che la vita porta al soggetto, anche se si parla di un male logorante che annienta la quotidianità di una persona.

Per l’associazione per la vita quanto avvenuto deve trasformarsi in una riflessione su «quanto sia importante saper decodificare la richiesta di essere aiutati a morire» e sul rischio che il suicidio legalizzato diventi «un atto meramente giuridico e/o amministrativo».

Il Gremio di Bioetica si domanda: «Quante volte questa richiesta è condizionata da un non adeguato controllo del dolore, dalla mancanza di supporto sociale, dal fatto di sentirsi di peso o di essere soli o ancora dalla mancanza di speranza, magari percepita, ancor prima che dal malato, da chi lo circonda?».

Infine, l’appello ai medici e agli infermieri, ma anche alla società di aiutare «le persone che circondano il malato a vivere dentro una relazione d’aiuto pienamente umana fino alla fine». Una fine che per la Chiesa non può essere una decisione umana.