Borsa di studio in Medicina in ricordo di Giordano Sanginiti, studente morto in moto

Una borsa di studio per aiutare giovani studenti di Medicina meritevoli e in condizioni economiche non floride. E’ questa la proposta che è partita dai genitori di Giordano Sanginiti, il ragazzo di 21 anni di Mirano studente di medicina morto a causa di un incidente stradale sulla nuova strada del Santo a Padova.

“Abbiamo proposto – spiegano i genitori Elena Pasco e Antonio Sanginiti - alla Magnifica rettrice dell’Università di Padova Daniela Mapelli l’istituzione di un premio, di una borsa di studio per le studentesse e gli studenti meritevoli della Facoltà di Medicina di Padova. La rettrice ci ha detto di essere molto interessata alla proposta e pronta a realizzarla. Siamo fiduciosi che questo possa avvenire in breve tempo in modo che già per l’inizio del prossimo anno accademico 2023 – 2024 questa borsa di studio possa essere realtà e fruita dagli studenti meritevoli e bisognosi. E’ stato un incontro commosso e piacevole. Ora daremo il via anche sulla rete ad una raccolta di fondi per dare vita ad una iniziativa con la quale Giordano continuerà a far parte della Facoltà di Medicina".

Giordano Sanginiti di Mirano era studente di Medicina all’Università di Padova, grande appassionato di montagna e della “sua” Forni di Sopra (Ud), che ha perso la vita il 4 febbraio 2023 lungo la Regionale 308 (la “nuova” strada del Santo), mentre percorreva il cavalcavia in prossimità dell’uscita per Bragni-Bagnoli, al confine tra i Comuni di Cadoneghe e di Campodarsego, dopo aver perso il controllo della sua moto Guzzi a causa di una buca.

Sulla vicenda c’è già stata una perizia ordinata dal Tribunale di Padova che ha accertato come nel punto in cui il ventunenne miranese ha perso il controllo della sua moto Guzzi, il perito ha rilevato la presenza di “una serie di riporti di asfalto datati, si era formata una gradinatura longitudinale alta circa tre centimetri rispetto all’asfalto adiacente sulla destra; inoltre a circa metà della lunghezza di tale zona era presente una frattura longitudinale profonda circa cinque centimetri”.

Per tale situazione delle condizioni del fondo stradale, il conducente del motociclo ha perso il controllo del veicolo. Ora si tratterà di capire se si andrà verso un rinvio a giudizio dei referenti della gestione della strada.