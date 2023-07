A Jesolo una distesa di ombrelloni vuoti. Tra maltempo e rincari l’estate fatica a decollare

Ombrelloni aperti e vuoti. Un deserto mai visto in piena stagione, nel cuore del lido, quando mancano solo pochi giorni ad agosto. È l’estate insolita del 2023, ritratta in una foto altamente simbolica scattata da Rodolfo Murador, il fondatore di Jesoloforum, guida cicloturistica, appassionato della sua città. Con l’aiuto di un drone, ha fatto un’istantanea della spiaggia che è piena nel fine settimana, sabato e domenica, e si svuota il lunedì.

«Non si comprende cosa stia succedendo» riflette Murador, «abbiamo tanta gente negli hotel, come sostengono gli albergatori, ma non la si vede poi in giro e tanto meno in spiaggia. Qualcosa non torna. Jesolo sta soffrendo un’estate sulla quale pesano i problemi degli italiani, con sempre meno soldi. E abbiamo infatti un turismo straniero che è sempre più povero e fatica a spendere».

Il presidente di Confapi Turismo nazionale, Roberto Dal Cin, è un attento osservatore dei flussi turistici dalla sua enoteca letteraria in via Foscolo, tra una pinta di birra e i racconti di Piovene sull’Italia del passato. «C’è una sofferenza nel settore turistico sulla quale tutti dobbiamo ragionare» premette, «Un mese fa ho detto che eravamo a circa il 20 per cento in meno rispetto all’anno scorso per quanto riguarda commercio e pubblici esercizi e non credo di aver sbagliato».

«La sera» conclude, «la gente non si intrattiene più a passeggiare, adesso vediamo anche le spiagge semivuote. E siamo a fine luglio. È fondamentale iniziare a pensare alle prossime estati prima che sia troppo tardi».