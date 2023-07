Ipotesi soprusi, 8 casi in provincia di Venezia: mondo della Ginnastica sotto la lente

C’è un lato, nel mondo dello sport, che non si vede. Un lato oscuro che ogni tanto emerge, quando le atlete prendono coraggio e parlano, denunciano. Ne basta una, che poi si uniscono le altre. Un coro di timidi “anch’io”.

È successo nel Veneziano, dove è arrivato il Me too sportivo, nato dopo le denunce dello scorso anno delle ginnaste della Nazionale. Sono state 8 le segnalazioni legate a squadre di ginnastica ritmica e artistica della provincia di Venezia arrivate all’associazione Change the game, che dal 2018 si occupa di fornire assistenza psicologica e legale alle vittime di qualsiasi tipo di violenza nel mondo dello sport.

«Crediamo» spiega Daniela Simonetti, la presidente, «che sia importante prestare attenzione anche alle atlete non di fama nazionale, perché si tratta sempre di vite umane, qualsiasi sia il loro livello».

Così, l’associazione ha ascoltato la storia di Matilde (nome di fantasia), che con la sua famiglia ha mandato un esposto a Federginnastica in cui denunciava un clima oppressivo e malsano, caratterizzato dalle pressioni e dai commenti sul fisico, chiedendo di mantenere l’anonimato.

Proprio a causa di quest’ultimo, la società sportiva in questione non ha mai saputo nulla e l’esposto è stato archiviato.

«Siccome la ragazza» che ho sentito personalmente «non voleva apparire» spiega la procuratrice federale aggiunta Lorenza Mel, «abbiamo così comunicato alla procura generale del Coni che ci siamo dovuti fermare per rispettare il volere della giovane e ci è stato dato il parere favorevole all’archiviazione».

La domanda, ora, sorge spontanea: sareste potuti andare avanti? «Sì, la procura federale sarebbe ben contenta di andare avanti, ma senza la ragazza che testimonia è impossibile, ovviamente. Se arrivassero altre segnalazioni, saremmo pronti a riaprire tutto». Conferma anche il procuratore federale, Michele Rossetti: «Il fascicolo è stato sospeso perché, senza testimoni, la procura non può fare contestazioni».

Rossetti sottolinea anche la necessità di affidarsi alla giustizia sportiva, senza temere ritorsioni, e senza la paura di denunciare apertamente. «Un esposto anonimo è un’occasione mancata anche per Federginnastica, che non può approfondire e quindi capire l’entità del problema».

Diversamente dai casi della Nazionale, nel Veneziano non c’è stata nessuna denuncia penale.

«Non l’abbiamo fatto per proteggere Matilde. Denunciare significa subire lo scontro diretto con esborso di denaro» spiega la madre, «sarei schierata in prima linea se sapessi che farlo significherebbe buttar fuori dal campo le persone sbagliate».

Trapela frustrazione, perché le denunce più eclatanti delle farfalle hanno comunque visto le allenatrici accusate «venire coperte più e più volte». «Quello dello sport è un mondo chiuso» continua Simonetti, «basta con l’auto referenzialità, serve un approccio centrato sulle vittime, se continuiamo a focalizzarci sulla Federazione e non pensiamo alle bambine e ragazze coinvolte, non andremo mai molto lontano».

E allora l’appello di Change the game, ma anche di Federginnastica è solo uno: non chiudersi in un bozzolo di paura e insicurezza, ma denunciare. Perché solo così si può porre fine ai soprusi.