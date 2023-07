Lo sciopero di Hollywood travolge Venezia: “Challangers” di Guadagnino non aprirà la Mostra, al suo posto“Comandante” con Favino

Moto ondoso in Laguna, con venti provenienti da oltreoceano. Lo sciopero degli attori e degli autori impatta come uno tsunami sulla Mostra del cinema del Lido di Venezia (30 agosto - 9 settembre) e costringe a cambiare in corsa il programma persino nell'apertura: Comandante di Edoardo De Angelis, con Pierfrancesco Favino protagonista, è il nuovo film d'apertura, al posto del già annunciato Challengers di Luca Guadagnino, super produzione americana con Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, ex prodigio del tennis diventata allenatrice e poi Mike Faist e Josh O'Connor.

«Challengers, il film di Luca Guadagnino precedentemente annunciato, non parteciperà alla Mostra a seguito delle decisioni assunte dalla produzione», recita la nota ufficiale. E probabilmente è solo l'inizio di una rivoluzione del programma, che sarà presentato ufficialmente martedì 25 luglio dal direttore Alberto Barbera con il presidente della Biennale Roberto Cicutto.

È chiaro che a sciopero in corso (difficilmente tutto sarà finito in un mese) le produzioni americane non hanno interesse a premiere veneziane senza red carpet, conferenze stampa e altre attività di promozione, considerando poi anche i costi di queste trasferte al Lido.

E rimandano non solo le partecipazioni ai festival ma anche le uscite: Challengers era previsto per la prima mondiale a Venezia il 30 agosto e l'uscita nelle sale il 15 settembre ed invece è la primo grande titolo ad essere posticipato a causa degli scioperi in corso di WGA e SAG, forse addirittura a primavera.

E così la Mostra potrebbe perdere pezzi pregiati dalla selezione americana e inglese (anche il sindacato Unity è in sciopero e oggi è sceso in piazza a Londra e Manchester in solidarietà con l'America con la star di Succession Brian Cox in prima fila).

Ecco così che una profezia di Venezia italocentrica, per non dire autarchica, rischia di avverarsi e non solo per i sei titoli italiani che potrebbero essere in concorso - si è parlato di Io Capitano di Matteo Garrone, Finalmente l'alba di Saverio Costanzo, Enea, opera seconda di Pietro Castellitto anche protagonista insieme a Benedetta Porcaroli, Lubo di Giorgio Diritti, Adagio di Stefano Sollima e appunto Comandante di De Angelis - ma anche per la indisponibilità delle produzioni hollywoodiane. Il rischio di una Mostra orientata soprattutto sull’Europa si fa assai concreto.