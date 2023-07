Meteo, in arrivo sul Veneto 48 ore di maltempo con temporali e grandinate

Le lamentele sono state accolte e dopo il caldo (che non ha raggiunto picchi epocali ma che è stato bello tosto) ecco che, come ogni estate che si rispetti, arrivano i temporali. Solo che, con il cambiamento climatico sotto gli occhi di tutti e l’enorme quantità di energia che viene accumulata nelle fasi di solleone, più che temporali sembra di trovarsi di fronte a mini tornado, con raffiche di vento e tempeste di grandine sempre più violente.

Non farà eccezione il ciclo di 48 ore dal pomeriggio-sera di lunedì 24 luglio, alla nottata compresa di mercoledì 26, giorno di santa Cristina, tradizionalmente associato alle tempestate di grandine.

Ma anche senza scomodare i santi bisogna mettere in preventivo due giorni di raffiche di vento molto forte, temporali talvolta molto intensi (e i temporali, si sa, sono intensi senza un fronte continuo ma a macchia di leopardo) e, purtroppo per la nostra agricoltura e le nostre automobili, forti grandinate.

Il maltempo, come spesso accade, arriverà prima in montagna e via via si estenderà sulla fascia pedemontana e poi in pianura.

Non a caso il Centro funzionale decentrato della protezione civile della Regione ha emesso un nuovo avviso che prevede per rischio idrogeologico per temporali il codice arancione su tutta la Regione facendo entrare in preallarme la Protezione civile.

L’avviso vale dalle ore 20 di oggi alla mezzanotte di mercoledì 26 luglio.

«Le previsioni meteorologiche - si legge nel bollettino - indicano che dal pomeriggio di lunedì 24 luglio, sono probabili rovesci e temporali sulle zone montane e pedemontane e in successiva estensione anche a zone della pianura, associati a probabili fenomeni di forte intensità (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento)».

«Martedì 25 luglio, sono previste varie fasi di instabilità con rovesci e temporali sparsi o a tratti diffusi. Saranno probabili fenomeni intensi e localmente persistenti, associati a forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento.

In tutti i bacini del Veneto è prevista la criticità idrogeologica per temporali di colore arancione (fase preallarme)».