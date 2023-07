Ennesima rissa in piazza Brescia a Jesolo: bande di ragazzi si prendono a pugni

Ancora risse e violenza alle spalle di piazza Brescia al lido di Jesolo. La scorsa notte sono dovute intervenire le forze di polizia dopo l’ennesima segnalazione dei residenti e operatori della zona che non ne possono davvero più di questa situazione di estrema tensione, soprattutto nei fine settimana, ma non solo.

Alle spalle di piazza Brescia, vicino all’ufficio postale, si raccolgono soprattutto la notte centinaia di giovani e vi restano fino all’alba parlando e bevendo in un crescendo di tensione e frastuono.

Sabato notte ci sono stati momenti di tensione, litigi, sono volati pugni e calci come in un incontro sul ring. Come sempre, qualche sguardo di troppo, qualche ragazza contesa o altri futili motivi e sono iniziati litigi oltremodo violenti.

E i residenti, adesso, non ne possono più e invocano l’intervento del Comune. «È vero che ci sono stati problemi seri in piazza Mazzini», protestano, «ma ci sono anche altre piazze e zone calde del lido.

Nel cuore di Jesolo, dietro a piazza Brescia, ci siamo anche noi che stiamo vivendo nell’incertezza e anche la paura. La scorsa notte si picchiavano di santa ragione e abbiamo chiamato la polizia.

Ma ogni notte basta che ci sia un po’ di assembramento e non riusciamo più a dormire perché i giovani si ritrovano e gridano fino all’alba senza smettere un minuto».

«Chiediamo che anche qui» concludono i residenti, «possano essere effettuati più controlli e siano prese scelte drastiche come è stato fatto in piazza Mazzini perché, altrimenti, più o meno ogni sabato ci troveremo in questa condizione perché così è stato finora. È facile che si scateni una rissa quando si ritrovano così tanti giovani in un’area abbastanza limitata. Basta uno sguardo o un apprezzamento a una ragazza perché scoppi il finimondo».

La situazione in piazza Mazzini è sensibilmente migliorata con i presidi della forze dell’ordine la regolamentazione degli accessi, la chiusura anticipata dei chioschi che limitano anche gli eventi nei fine settimana.

Certo, basta una miccia per accendere un incendio, ma ormai quella zona è da considerarsi off limits. T

ra le altre zone da controllare assiduamente, la stazione degli autobus Atvo in via Equilio, dove spesso ci sono litigi e risse tra giovani fruitori del servizio di trasporto pubblico, locali e pendolari.

Nelle discoteche, dopo la lite violenta al Muretto tra la security e alcuni giovani di Martellago, la situazione sembra normalizzata.