Bibione, bambina di sette anni morsa da una vipera. Ora è in prognosi riservata

Bimba di 7 anni morsa da una vipera. Terrore a Bibione, lunedì pomeriggio. Una bambina proveniente dalla Slovacchia, in vacanza coi genitori, è stata morsa dal rettile e trasferita all'ospedale pediatrico di Padova.

La prognosi è riservata, ma non sarebbe più in pericolo di vita

. Nella città del Santo ha la possibilità di essere seguita e curata con la somministrazione di un siero adatto alla sua completa guarigione.

Ansia per i due giovani genitori che sono stati quasi sopraffatti dalla paura.

La piccola è stata raggiunta al calcagno dal morso del rettile, evidentemente infastidito dalla sua presenza, in una zona abbastanza centrale anche se i genitori in un primo momento non sono riusciti a spiegare dove.

I genitori hanno capito subito, anche attraverso le urla di dolore della piccina, che era appena accaduto qualcosa di grave.

La bambina è stata quindi trasferita, in modo tempestivo, al Punto di primo intervento, in via Maja a Bibione. L'equipe medica presente ha somministrato i primi farmaci per stabilizzare la ferita e impedire che il veleno circolasse rapidamente in tutto il corpo. A Padova il siero avrebbe invece purificato tutto il sangue. Prima però si dovevano attendere le decisioni dalla centrale operativa.

Nella zona è stato fatto atterrare l'elicottero di Treviso Emergenze. Dopo un rapido consulto la bambina sembrava dovesse raggiungere l'ospedale di Portogruaro. Invece, all'ultimo, si è deciso per il trasferimento in volo all'ospedale pediatrico di Padova.

È probabile che l'opzione della Città del Santo sia precauzionale, per dare modo alla bambina di essere meglio seguita in una struttura più adatta. I genitori non hanno fatto altro che ringraziare i medici e gli infermieri intervenuti. La piccola ha rischiato grosso, ma è stato fatto un grande lavoro di squadra per poterla salvare. —

