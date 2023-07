Tavolata di 200 metri e 20 mila cozze gratinate: Venezia nel Guinness dei primati

C’erano i volontari arrivati da Pellestrina e quelli da Favaro.

C’erano famiglie con carrozzine al seguito che con un sorriso hanno aspettato ore e ore al sole insieme a pensionati, rugbisti ex nazionali come Fabio Ongaro, commentatori televisivi come Vittorio Munari, consiglieri comunali, assessori.

Ma anche imprenditori del territorio, come Lorenzo Busetto ideatore della cozza Mitilla che da Pellestrina ha ormai raggiunto tutta Italia.

Tra un prosecco e una bottiglietta d’acqua, tutti con il sorriso sul volto in attesa di entrare (insieme) nel Guinness.

Da sabato 22 luglio, esattamente poco prima delle 20, Malamocco ha inscritto il suo nome nel libro dei primati stabilendo un nuovo record: mai prima d’ora era stata realizzata una tavolata di 200 metri dove posizionare con oltre 20 mila cozze gratinate al forno.

Un record, quello ideato dai volontari del Gruppo Bevanda, che in realtà è diventato una festa per tutta l’isola del Lido, per l’isola di Pellestrina e più in generale per tutta la città di Venezia, tale e tanta è stata la partecipazione dei cittadini.

«Era il nostro scopo, che diventasse una festa per tutta Venezia, coinvolgendo tutte le realtà che compongono la nostra città. C’è stata una risposta eccezionale», il commento a caldo di Renato Chiodin, vicepresidente del Gruppo Bevanda.

Nell’antico borgo, che fin da venerdì ribolle tra stand gastronomici e musica dal vivo, si è dovuta addirittura modificare la viabilità con tanto di polizia locale e agenti della polizia di Stato a controllare insieme ai volontari della Protezione Civile il regolare svolgimento dell’evento.

Un’organizzazione degna dei grandi eventi, quella messa in campo dai soci del Gruppo Bevanda che non è nuovo a pensare (ed agire) in grande. Basti pensare a quando nel luglio 2019, zitti zitti, i soci riuscirono a organizzare un pranzo domenicale nella sala parrocchiale del gruppo con l’intera nazionale inglese di rugby al completo nel giorno di riposo concesso durante la preparazione dei mondiali in Giappone.

Anche in questo caso, il record delle 20 mila cozze parte da lontano.

Nel 2018 per la precisione, da un’idea dei soci Fabio Moresco e Sandro Scarpa, storico cuoco dell’associazione. Poi il Covid, le incertezze, e il record che slitta. Fino ai mesi scorsi, quando il direttivo del Gruppo decide che era giunto il momento. Ne nasce un via vai di telefonate con la sede londinese del Guinness World Record, con le associazioni del territorio, con il Comune.

E poi il coordinamento dei volontari, 432 per la precisione, sotto la supervisione del vicepresidente vicario Cristiano Capponi, del vicepresidente Renato Chiodin e del presidente Sandro Bertapelle.

Ciascun volontario ordinatamente in coda fin dalle prime ore di ieri per ritirare la propria vaschetta con 50 cozze da mettere su una teglia e da riscaldare in forno.

Tutto organizzato scientificamente, con un ingresso separato per i volontari, con un numeretto assegnato a ciascuno e una posizione definita sull’enorme tavolata lungo il rio Terà dove lasciare la propria teglia.

Operazioni lunghe e complesse che hanno preso tutta la giornata (in mezzo, anche un temporale in tarda mattinata che per qualche minuto ha fatto temere il peggio).

Fino alle 18. 30, quando il giudice del Guinness World Records, Lorenzo Veltri, ha iniziato la conta insieme al notaio Alessandro Minazzi, lidense.

Poi, dopo la stesura del verbale, intorno alle 20 l’ufficialità: 22. 050 cozze gratinate, record raggiunto. E così da ieri anche Venezia potrà vantare un record tutto suo nel libro dei primati, raggiunto con un coinvolgimento di tutto il suo territorio, dalla laguna alla terraferma, che resterà nella memoria di tutti.