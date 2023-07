Jesolo, spariti i giornalieri dalle spiagge: «Perso un milione di incassi»

Il weekend di maltempo costa quasi un milione di euro di minori incassi sulla costa veneta. I danni economici più rilevati sono legati soprattutto al pendolarismo. Sono venuti a mancare circa 100 mila pendolari tra Venezia, Treviso e Padova, rimasti a casa per la pioggia e il maltempo che ha flagellato tutta la regione.

Gli alberghi hanno registrato un calo di prenotazioni del 3 per cento circa, ma subito sono arrivate nuove richieste anche perché il sole è tornato a splendere quasi subito sulle spiagge. I turisti stranieri, infatti, non si sono lasciati intimorire: sono arrivati da Germania, Austria e Paesi dell’est che si sono suddivisi tra costa veneziana e anche istriana.

Molte prenotazioni erano già arrivate settimana scorsa di ospiti che sono rimasti una settimana e quindici giorni al mare. «Il maltempo», commenta il presidente di Confturismo Veneto, Marco Michielli, «ha influito molto di più sul fenomeno dei pendolari in ritirata perché in alta stagione chi ha prenotato tende a non modificare la propria vacanza che coincide con le ferie programmate». Lo conferma il presidente dell’Aja, associazione jesolana albergatori, Pierfrancesco Contarini: «Abbiamo avuto un calo stimato tra il 2 e il 3 per cento delle prenotazioni, anche perché ci sono stati subito i rincalzi con chi ha chiamato e prenotato le camere che avevano avuto delle disdette. Il bilancio complessivo è dunque positivo per quanto riguarda le strutture ricettive e anche gli appartamenti». A soffrire del pendolarismo mancante sono stati soprattutto i ristoranti e le pizzerie, mentre una leggera spinta l’hanno avuta i negozi di abbigliamento e oggettistica sulle passeggiate invase da chi ha disertato la spiaggia. «Il maltempo influisce sempre», riflette il presidente di Confcommercio mandamentale, Angelo Faloppa, «anche se in alta stagione si avverte meno perché le prenotazioni ci sono. I negozi che vendono articoli vari, con la pioggia, hanno potuto lavorare un po’ di più, compreso l’abbigliamento, perché la gente non va in spiaggia e passeggia in cerca di qualcosa da acquistare».

In questi giorni, anche il comparto commerciale sulle spiagge si è un po’ ripreso, pur con il calo numerico dei pendolari che non hanno frequentato chioschi in spiaggia, ristoranti e pizzerie, dove i prezzi sono oltretutto sensibilmente aumentati.

Affari d’oro soprattutto per l’outlet di Noventa, che ha assorbito buona parte dei turisti stranieri, e in misura minore anche italiani, che dalle spiagge si sono spostati per i saldi nei tanti negozi con i brand più ricercati che oggi mancano nella maggior parte delle località turistiche. E, infatti, l’outlet ha fatto pieno da tutte le località della costa veneziana.