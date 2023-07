Venezia, il puzzle dell’Uomo Vitruviano e il rebus sul diritto d’immagine: è scontro

Per l’Uomo Vitruviano di Leonardo, il puzzle con la sua immagine, illecitamente riprodotta secondo le Gallerie dell’Accademia dall’azienda tedesca Ravensburger che ne mette in vendita il gioco con due sue consociate, rischia di trasformarsi in un rebus dalla soluzione incerta.

Sarà il Tribunale delle imprese di Stoccarda, sede della Ravensburger, a cui l’impresa tedesca si è rivolta – a dire infatti a metà ottobre l’ultima parola (almeno per il momento) sulla vicenda, dopo la prima udienza svoltasi all’inizio di luglio.

Il museo veneziano, che possiede il celebre disegno sulle proporzioni del corpo umano realizzato da Leonardo, ha già ottenuto dal Tribunale di Venezia, con un’ordinanza, l’inibizione allo sfruttamento commerciale e illecito dell’immagine dell’opera, vincendo una causa nei confronti della Ravensburger e di due società collegate che la utilizzavano per i puzzle che mettono in vendita anche on line.

È la prima volta che si registra, in Italia, un simile provvedimento per quanto riguarda la tutela di una celebre opera d’arte. Ma l’azienda tedesca si è rifiutata di rispettare la sentenza, continuando a vendere tranquillamente i suoi puzzle leonardeschi, soprattutto online, e ha aperto a sua volta una nuova causa contro le Gallerie dell’Accademia a Stoccarda.

Secondo i legali della Ravensburger l’immagine dell’Uomo Vitruviano sarebbe liberamente riproducibile in base alla legge sul diritto d’autore perché sarebbero passati ben più dei 75 anni previsti per il divieto, e l’azienda si rifiuterebbe comunque di riconoscere la validità a livello internazionale della legislazione italiana.

Le Gallerie dell’Accademia avevano cercato in prima battuta un accordo con Ravensburger, per il pagamento delle royalties dal 2009, anno in cui era iniziata la produzione dei puzzle con l’immagine dell’Uomo Vitruviano, ma di fronte al rifiuto dell’azienda tedesca avevano fatto valere le loro ragioni in sede legale.

È lo stesso Codice dei Beni Culturali, aveva già dichiarato il direttore delle Gallerie dell’Accademia, Giulio Manieri Elia, a prescrivere che ci si attivi per la tutela delle immagini delle nostre opere d’arte da un uso di tipo speculativo e illecito. E sulla vicenda è sceso in campo infatti direttamente il Ministero della Cultura, con un parere emesso alcuni mesi fa dal capo dell’ufficio legislativo Antonio Tarasco.

Nel parere si legge tra l’altro che «non è sufficiente per la legittima riproduzione del bene culturale il pagamento (ancorché ex post) di un corrispettivo, poiché elemento imprescindibile dell’utilizzo reso lecito dell’immagine è il consenso reso dall’amministrazione». Per l’Ufficio Legislativo i punti fermi sono dunque che l’uso o il riuso delle riproduzioni e delle immagini di beni culturali a scopo di lucro deve essere autorizzato; che a fronte di tale uso, è richiesto il pagamento di un corrispettivo o di un canone nei confronti di chi possiede il bene culturale.

Le parti si sono allora nuovamente confrontate in giudizio a Stoccarda, con l’Avvocatura dello Stato, nazionale e veneziana, a sostenere le ragioni delle Gallerie dell’Accademia con la presentazione di proprie memorie difensive.

Ma il giudice tedesco, e questo non era affatto scontato, ha deciso di entrare nel merito della questione, senza rifarsi a quanto già stabilito dal suo collega veneziano e dunque emetterà a metà ottobre il giudizio e a questo punto non è affatto da escludere che possa accettare le obiezioni di Ravensburger e soci che chiedono mano libera per vendere i puzzles con l’Uomo Vitruviano fuori del territorio italiano e soprattutto on line, dove ormai si concentra soprattutto il volume di affari.

«Vedremo a questo punto quale sarà il giudizio del giudice tedesco» commenta l’avvocato Giacomo Galli, dell’Avvocatura di Stato veneziana, presente in giudizio «e poi valuteremo il da farsi, in accordo con il direttore delle Gallerie dell’Accademia Giulio Manieri Elia».

Si potrebbe perciò verificare la curiosa situazione per cui la riproduzione dell’Uomo Vitruviano sia illecita in Italia, ma anche all’estero e on line per i giudici italiani, ma consentita invece a livello internazionale e su Internet per quelli tedeschi.

A complicare il quadro il fatto che Ravensburger non starebbe rispettando l’ordinanza emessa dai giudici veneziani continuando a vendere on line i suoi puzzle anche sul territorio nazionale, adducendo l’impossibilità di controllare l’attività di altri siti che li mettono in vendita come, ad esempio, Amazon.

Potrebbe perciò rendersi necessaria una nuova azione legale per costringere Ravensburger a rispettare l’ordinanza. Si capisce da tutto ciò la complicatezza e il quadro di incertezze di tutta vicenda, che rappresenterà perciò un precedente importante per altre iniziative analoghe e anche per altri musei italiani, destinato a fare scuola.