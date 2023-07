Maltempo, nuova tempesta su Riviera del Brenta, terraferma e Venezia. In canale l’acqua è arancione

Nuova ondata di maltempo si è abbattuta anche sabato all’ora di pranzo su buona parte della provincia di Venezia soprattutto nella zona della Riviera del Brenta, tra Dolo, Mira, Santa Maria di Sala, ma anche sul centro storico.

Venezia, la grandine distrugge il campo da tennis e l'acqua diventa arancione

Interventi per alberi e rami caduti in corso, almeno una quarantina, che si aggiungono a quelli in coda.

In laguna di Venezia zona Malamocco, i vigili del fuoco con sommozzatori ed elicottero stanno operando in questo momento per aiutare una imbarcazione che ha chiesto aiuto a causa del vento e della pioggia forte.

A Venezia la grandinata è stata così forte che il muro d’acqua e ghiaccio impediva di vedere a pochi metri di distanza.

Maltempo, a Venezia la grandine è un muro che impedisce di vedere la città

Una particolarità in rio di San Boldo invece, ha allarmato i residenti: all’improvviso dopo la grandinata l’acqua è diventata arancione.

Probabilmente la causa sta nel dilavamento del terreno del campo da tennis privato a pochi metri di distanza.

Paura anche a Punta Sabbioni, Cavallino e Treporti, dove il vento a molti è parso una tromba d’aria. Oltre ad aver schiantato alcuno degli alberi nei Camping (per fortuna non si contano feriti), il vento ha anche rovesciato i prefabbricati delle biglietterie nautiche, facendoli letteralmente volare.

Punta Sabbioni, ecco i danni del maltempo nel piazzale del terminal Actv

Anche le biglietterie e i negozi del terminal delle motonavi Actv di Punta Sabbioni sono state danneggiate dalla furia delle raffiche e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco volontari e quelli di Jesolo.

Infine la grandinata ha colpito anche Bibione e Caorle, dove si registrano danni alle auto e soprattutto agli orti e alle colture dell’entroterra.