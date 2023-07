E' morta Yvonne Girardello, di Venezia: fu la prima hostess d’Italia

È volata via serenamente Yvonne Girardello, Anita all’anagrafe, prima assistente di volo della storia dell’aviazione civile italiana. Era nata a Venezia 100 anni fa, il 29 aprile 1923 e risiedeva al Lido, in via Renier.

Yvonne volò per la prima volta nel1943 a bordo di un trimotore Junkers Ju 52 partito dal Nicelli. Un battesimo dell’aria da ricordare, infatti rischiò subito di schiantarsi. Ma lei, sangue freddo, non dimostrò paura. «Non le gira la testa?», le chiese il pilota. «No», fu la risposta. «E allora lei è davvero pronta per volare», fu la conclusione del pilota.

Una foto più recente di Yvonne Girardello

Iniziò così la carriera di Yvonne, proseguita poi sui Dakota, i “muli dell’aria”, gli aerei lasciati dagli americani all’aeroporto di Capodichino dopo la fine della Seconda guerra mondiale, rimessi in funzione per il servizio civile. Poi la rinascita della compagnia aerea Transadriatica, la “mamma” di Alitalia: Yvonne venne chiamata come prima hostess d’Italia, testimone di un Paese che voleva lasciarsi le macerie della guerra alle spalle, con i primi voli di linea e tratte giornaliere Venezia-Roma.