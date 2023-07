San Marco, chiese piene di borseggiatori: «Piantonare gli ingressi con gli agenti»

Contro i continui episodi di borseggi ai danni di fedeli e turisti non resta che “piantonare” le chiese.

Tradotto: prevedere all’ingresso del luogo di culto la presenza fissa di un agente, di uno steward, di un vigilante privato.

Insomma di qualcuno che possa dissuadere in via preventiva i finti sordomuti in cerca di offerte che ogni giorno, più volte al giorno, entrano nelle chiese dell’area marciana (San Moisè, ma anche San Salvador e Santo Stefano) e abbordando qualche malcapitato.

Anche perché coglierli in flagranza, ormai, si sta rivelando un miraggio. Un’esagerazione? Tutt’altro.

Basta chiedere al consiglio pastorale della comunità marciana che solo pochi giorni fa ha mandato una lettera al sindaco, al Prefetto, al comandante dei carabinieri, al questore, al comandante della polizia locale e all’associazione nazionale carabinieri proprio per chiedere un ulteriore sforzo alle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei luoghi di culto.

Nella lettera – firmata dai parrocchiani ma anche da don Luciano Barbaro, don Giuseppe Camillotto, don Steven Ruzza e don Carlo Seno – si parla di episodi continui. I protagonisti, ormai, sono arcinoti.

Si tratta infatti di gruppi organizzati di persone che si fingono portavoce di inesistenti associazioni di invalidi, bloccano anche con violenza turisti che visitano le chiese, chiedendo ed estorcendo denaro, dileguandosi poi con la massima scaltrezza.

A ciò si aggiungono anche minacce e aggressioni ai sacrestani.

«La collaborazione con le forze dell’ordine è costante e ogni volta che viene fatta una segnalazione, sul posto arrivano gli agenti», mette in chiaro don Roberto Donadoni, moderatore della comunità marciana, «ma questi truffatori sono di una scaltrezza incredibile e in pochi secondi si dileguano».

Uno degli ultimi episodi risale proprio a mercoledì sera, nella chiesa di San Moisè. Con un concerto in pieno svolgimento, i truffatori non si sono fatti troppi problemi ad entrare allungando le mani nelle borse. Da qui, l’idea di prevenire e di piazzare qualcuno in divisa di fronte agli ingressi. Un’immagine che, a pensarci, farebbe un certo effetto.

«Attendiamo una risposta dall’Associazione nazionale carabinieri di Venezia, circa la possibilità di avere a disposizione alcuni piantoni, che possano fare almeno da deterrente», si legge nella lettera spedita alle autorità, «chiederemmo anche la possibilità di avere alcuni City Angels nelle chiese, presenze che potrebbero essere ostative all’ingresso di questi malintenzionati». Nel frattempo, però, nella chiesa di San Moisè si è pensato di correre ai ripari.

E così, strappati dai truffatori i cartelli anti truffa appiccicati agli ingressi, nei giorni scorsi è stato inchiodato un enorme cartello all’ingresso principale dove campeggia a caratteri cubitali la scritta “Attenzione alle truffe” (in italiano e in inglese).

Nel cartello si avvisa che nessuno è autorizzato all’interno o all’esterno della chiesa a richiedere offerte in denaro per conto di finte associazioni o iniziative benefiche». Basterà ad allontanare i truffatori?