Tassa d’imbarco all’aeroporto di Venezia, Ryanair chiede un passo indietro al Comune

Continua lo scontro a distanza tra Comune e Ryanair, allineata con Save e altre compagnie aeree, sulla tassa d’imbarco. Ieri la compagnia irlandese low cost, che negli ultimi mesi ha invitato i suoi clienti a firmare la petizione contro il diritto allo sciopero dei dipendenti per evitare inconvenienti ai voli, ha chiesto formalmente al Comune di eliminare l’aumento delle tasse del 38% (i 2,50 euro della tassa d’imbarco) per tutti i passeggeri in partenza dal Marco Polo dal 30 maggio 2023, in aggiunta alla tassa di 6,50 euro già in vigore. L’appello di Ryanair segue la decisione del Consiglio di Stato di martedì scorso di rinviare la sua sentenza sulla legittimità dell’aumento della tassa fino al 30 novembre.

A fine giugno, la compagnia irlandese aveva deciso di rimuovere un aeromobile con base a Tessera e di trasferire sei tratte da Venezia in Portogallo, annunciata ieri da Ryanair in polemica per l’attivazione della tassa di imbarco. «Il rinvio del Consiglio di Stato di Venezia sulla decisione di questo aumento», attacca Mauro Bolla, country manager di Ryanair per l’Italia, «non fa altro che creare incertezza sia per le compagnie aeree che per i passeggeri. Il Comune di Venezia deve eliminare l’eccessivo aumento della tassa (+38%) all’aeroporto Marco Polo, che danneggia il turismo locale, l’occupazione e la connettività, e abbassare invece i costi di accesso per stimolare la ripresa e la crescita della sua fragile industria turistica che si sta ancora riprendendo dalla pandemia».

A stretto giro di posta arriva la replica dell’amministrazione comunale che, per bocca dell’assessore al bilancio Michele Zuin, ribadisce senza mezze misure le accuse di «ricatto» ai danni della città a proposito della decisione della compagnia di diminuire i voli dal Marco Polo. «La compagnia aerea, come molte altre che si sono già attivate, dovrebbe applicare la tassa d’imbarco ai propri voli», replica Zuin, «è chiaramente un consiglio, e non un imperativo, come quello fatto dalla compagnia aerea nei confronti del comune di Venezia in questo comunicato. Questo perché questa “fragile” città ha molto più bisogno di sostegno economico della “fragile industria del turismo”…. a cui obiettivamente pochi possono credere. Questo modo di fare, ripeto, imperativo contro un ente pubblico non lo accettiamo. Hanno fatto ricorso, hanno rimosso un aeromobile e tolto 6 rotte aeree e adesso pure ci “ordinano” cosa dobbiamo fare. Non so se nel paese di origine del Board della compagnia aerea funziona così… in Italia no».

Clima incandescente che fa seguito alla tensione degli ultimi mesi. Come Ryanair, anche Save si era messa di traverso contro la nuova tassa, con un ricorso presso il tribunale amministrativo regionale. Ma proprio il Tar, il 25 maggio, aveva dato ragione al Comune, respingendo la richiesta di sospensione della tassa, nel frattempo entrata regolarmente in vigore dal 30 maggio. Altre compagnie stanno regolarmente pagando, come Ita e Lufthansa. Dal canto suo Ca’ Farsetti è rimasta, imperterrita, sulla sua posizione.

L’addizionale consentita dallo Stato serve, così è stato spiegato dal Comune, a sopperire alla fine dal 2024 alla fine dei fondi di Legge speciale per i quali il consiglio comunale all’unanimità ne ha già chiesto il rifinanziamento. Nel frattempo, nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha rinviato al 30 novembre ogni discussione nel merito sulla legittimità dell’addizionale deliberata dal Comune. Le posizioni restano lontane e una mediazione non sembra essere una strada percorribile. Non resta quindi che attendere la decisione del Consiglio di Stato.