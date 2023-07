Alberi caduti per il maltempo, vigili del fuoco al lavoro a Fiesso d'Artico

Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco per la nuova ondata di maltempo che dal tardo pomeriggio di mercoledì ha interessato gran parte del Veneto. Centinaia le richieste di soccorso arrivate alle sale operative del 115, oltre 500. Richieste per danni da acqua, vento, grandine per taglio di piante, messa in sicurezza elementi pericolanti. Già eseguiti 190 soccorsi ne rimangono in attesa al momento un centinaio. Interventi delle squadre dei vigili del fuoco soprattutto nella provincia di Venezia dove sono stati colpiti particolarmente i comuni della riviera del Brenta. Qui l'intervento dei vigili del fuoco a Fiesso d'Artico

00:47