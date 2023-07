Wave Twin Towers, ecco i nuovi simboli del lido di Jesolo

Si alzano nuove torri al lido, dopo le Wave Towers, che hanno registrato il sold out, Industrie Edili Holding Spa annuncia le “Wave Twin Towers”. Sorgeranno tra piazza Brescia e Palazzo del Turismo, troneggiando alle porte di Jesolo. Rivestite in vetro fumé, si candidano a diventare l’opera simbolo di Jesolo.

Sono state progettate secondo i più moderni canoni architettonici: 88 metri d’altezza e 25 piani per ogni torre per godere della vista su mare e laguna di Venezia.

Si ispirano alle costruzioni Usa con molteplici servizi, innovativi e tecnologici, del tutto digitalizzati. Una scheda digitale personale consentirà di muoversi comodamente nel complesso e di accedere all’abitazione e a una serie di servizi comuni.

Alla base delle torri crescerà una rigogliosa vegetazione che si specchia davanti a una delle piscine più estese di Jesolo. In piscina, anche una zona only adults, con lettoni prendisole immersi a sfioro d’acqua. Poi l’area solarium e, al piano interrato, la zona fitness di 200 mq attrezzato. Non manca un’area wellness con sauna finlandese e zona relax e spogliatoi. Al piano interrato anche un utile “ice-maker” (macchina del ghiaccio) a disposizione di tutti i residenti delle torri. La filodiffusione si aggiunge al servizio di portineria nella reception della hall principale.

Oltre alla reception, la suggestiva hall principale ospita un giardino d’inverno che si sviluppa in altezza, dando grande respiro a uno spazio già inondato di luce. Sono 144 in totale gli appartamenti, tutti con vista mare e laguna. Di questi, 118 sono già venduti con vendite sospese per non immetterne troppi sul mercato.

Costeranno dai 300 mila ai 2,5 milioni per le spettacolari “penthouse” all’ultimo piano, con vista a 360° sull’orizzonte, 4 camere da letto, 4 bagni oltre al living con affaccio diretto sul terrazzo. E, grazie alla partnership consolidata tra il Gruppo Industrie Edili Spa e l’azienda Modulnova Srl, il prezzo per l’acquisto dell’appartamento è già comprensivo del costo del mobilio.