A Jesolo un ambulatorio ortopedico aperto nei fine settimana per i turisti e i pendolari

All’interno del punto di Primo Intervento avanzato di Jesolo (al pronto soccorso di via levantina) ogni fine settimana turisti e pendolari, ma anche residenti e lavoratori stagionali, con sospette fratture, traumi, possono contare su un ambulatorio dedicato, attivo dalle ore 8 alle 20.

Nei mesi clou dell'estate, luglio ed agosto, i più affollati, è stato infatti attivato un nuovo ambulatorio gestito da un medico ortopedico.

«Una novità importante per i residenti e per i turisti - sottolinea il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi - in quanto questo ambulatorio consente di gestire direttamente a Jesolo molti pazienti, evitando agli stessi di dover recarsi all'ospedale di San Donà di Piave».