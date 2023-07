Globalizzazione, giovani e futuro: a Mestre torna il Festival della politica

Dal 7 al 10 settembre, con anteprima mercoledì 6, tornerà a Mestre il Festival della Politica, promosso dalla Fondazione Gianni Pellicani in partnership con la Fondazione di Venezia, M9 - Museo del ’900, Comune di Venezia e Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. “La globalizzazione dopo la globalizzazione” è il tema scelto dalla Fondazione Gianni Pellicani per la dodicesima edizione del Festival con workshop, dialoghi, dibattiti, presentazioni di libri e spettacoli.

Per affrontare un tema così ricco e articolato, il Comitato scientifico del Festival della Politica, presieduto da Emanuela Bassetti e composto da Massimo Cacciari, Luca Molinari, Nicola Pellicani, Francesca Tarocco e Luca Zuin, ha individuato due curatori ospiti di questa edizione: il politologo Alessandro Aresu (consigliere scientifico di Limes e direttore scientifico della Scuola di Politiche) e la giornalista politica ed economica Chiara Albanese (Bloomberg, Wall Street Journal, Sole 24 Ore, Corriere della Sera).

Emanuela Bassetti

«Abbiamo scelto di parlare di “globalizzazione dopo la globalizzazione» osserva Nicola Pellicani, direttore del Festival della Politica «per sottolineare come ci sia la necessità di decifrare i cambiamenti, leggere l’epoca che stiamo vivendo con nuove lenti. È sotto gli occhi la crisi di un paradigma della globalizzazione. Dopo la caduta del Muro di Berlino avevamo coltivato la narrazione di un “mondo unipolare”. Gli eventi degli ultimi anni – il cambiamento climatico, la pandemia, la guerra in Ucraina e le sue conseguenze globali, l’intensificarsi della competizione tra Stati Uniti e Cina – hanno smontato questa idea di mondo nuovo. Il Festival sarà l’occasione per discutere di questi temi che generano smarrimento e inquietudine».

Come sempre il Festival della Politica ospiterà nei dibattiti specialisti, studiosi, giornalisti e uomini di cultura tra i più rilevanti del panorama nazionale.

Chiara Valerio

Fra gli altri, hanno già confermato la partecipazione al Festival 2023, oltre a Massimo Cacciari che ne è animatore, Maurizio Molinari, Carlo Cottarelli, Donatella di Cesare, Marco Damilano, Ilvo Diamanti, Angelo Panebianco, Alessandra Ghisleri, Chiara Valerio, Pietro del Soldà, Veronica De Romanis, Marco Ansaldo, Stefano Massini, Andrea Rinaldo, Linda Laura Sabbadini, Antonio Gnoli, Giacomo Marramao, Donatella Sciuto, Giovanni Orsina, Francesca Coin, Michele Bugliesi, Marta Ottaviani.

Maurizio Molinari

Tra gli ospiti del Festival della Politica 2023, spiccano i tanti giovani che saranno tra i protagonisti dell’Edizione. Saranno presenti al Festival – oltre agli stessi curatori ospiti dell’Edizione, Alessandro Aresu e Chiara Albanese – la giornalista e inviata di guerra Cecilia Sala, il direttore del Gruppo di Studi Geopolitici della Scuola Normale di Parigi Gilles Gressani, la giornalista Silvia Borrelli (La7, BBC News, CNN International, CTV), il fondatore di Quorum e YouTrend Lorenzo Pregliasco, la collaboratrice di Limes e reporter dal fronte ucraino Greta Cristini, il direttore di Pandora Rivista Giacomo Bottos.

«Rispetto ad altre edizioni del passato, questo sarà un Festival più giovane», aggiunge Nicola Pellicani, «chiamando a discutere con noi esponenti autorevoli di una nuova leva di analisti, politologi, opinionisti, giornalisti che oggi si va affermando nel panorama nazionale, anche con la capacità di innovare il dibattito pubblico attraverso una revisione degli approcci culturali e delle strategie di comunicazione. Ed è un dato importante e confortante che il nostro Paese sappia esprimere tanti giovani che sono capaci di portare un contributo così rilevante di competenza e lucidità critica».