Il tornado di Hollywood fa tremare il Lido. Lo sciopero degli attori minaccia la Mostra

«Speriamo che, nell’interesse dell’intera industria dell’audiovisivo, le parti trovino velocemente un accordo». Parole di Alberto Barbera che, in questi giorni, osserva con apprensione ciò che sta accadendo dall’altra parte dell’oceano. Lo sciopero degli attori di Hollywood, proclamato il 14 luglio, rischia infatti di avere un impatto traumatico sulla prossima Mostra del Cinema del Lido di Venezia.

Una vertenza storica che ha unito gli sceneggiatori, già “on strike” da maggio, e gli attori: era dal 1960 che le due categorie non incrociavano le braccia insieme. Allora, a guidare la protesta c’era Ronald Reagan. Oggi la leader è Fran Drescher che molti ricorderanno protagonista della sit-com anni ’90 “La tata”.

Lo sciopero del sindacato degli attori americani (che conta quasi 160 mila iscritti) è stato indetto dopo la rottura delle trattative con l’associazione che rappresenta gli studios.

Le rivendicazioni sono diverse: da un lato, gli attori (ma anche gli sceneggiatori) chiedono ai servizi di streaming di incrementare le royalty (i cosiddetti “diritti residuali”) che vengono corrisposte quando un film o una serie tv vengono messi online sulle piattaforme.

Con l’evoluzione del mezzo televisivo, infatti, non esistendo più il concetto di replica che dava diritto a quelle royalty (oggi i prodotti restano nella vetrina dei servizi streaming in pianta stabile) è venuto meno il presupposto per riconoscerle.

Attori e sceneggiatori non ci stanno e chiedono che i diritti residuali vengano calcolati sul numero di visualizzazioni delle serie e dei film che, tuttavia, i colossi dello streaming non intendono divulgare.

Dall’altro, gli attori hanno sollevato il problema dell’intelligenza artificiale che, potrebbe, in un futuro, sostituire gli attori in carne ed ossa: di qui la richiesta di una regolamentazione che non metta a repentaglio il settore che, accanto a celebrità che guadagnano milioni di dollari, è composto per la maggior parte da professionisti che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e a permettersi una assicurazione sanitaria che può costare più di ventimila dollari l’anno.

Le modalità di questo sciopero rischiano di mettere in ginocchio tutta l’industria e la sua filiera: set bloccati e divieto agli attori di promuovere serie e film già realizzati. E qui entra in gioco la Mostra del Cinema. Se lo sciopero, infatti, non verrà revocato prima del 30 agosto, c’è il rischio più che reale che al Lido non si presenti alcuna star americana. Niente tappeto rosso e niente interviste.

Così, già nel giorno del debutto, il film di apertura di Luca Guadagnino (Challengers) dovrebbe fare a meno della sua stella Zendaya. Un effetto che, in termini di glamour, sarebbe davvero pesante. Nello scenario peggiore, le produzioni potrebbero anche pensare di ritirare i film dai festival: in assenza delle star e in una situazione di equilibrio molto delicato, potrebbero valutare più opportuno disertare l’evento anche perché non è escluso che gli stessi registi, che pure non sarebbero in alcun modo vincolati dallo sciopero, si astengano da ogni attività di promozione in segno di solidarietà con gli attori.

I primi effetti dello sciopero hanno cominciato a farsi sentire già qualche giorno fa in occasione della première londinese dell’attesissimo film di Christopher Nolan, “Oppenheimer”. Il cast (da Cillian Murphy a Emily Blunt, da Matt Damon a Florence Pugh) non si è presentato in sala a sostegno delle ragioni dello sciopero.

La sensazione, oltreoceano, è che la vertenza possa paralizzare l’industria cinematografica a lungo: “Variety”, senza troppi giri di parole, non più tardi di qualche giorno fa, ha dato per “spacciati” (ma il termine usato era molto più colorito) tutti i festival autunnali, a cominciare proprio da Venezia.

Mentre “Hollywood Reporter Roma” scrive che Alberto Barbera avrebbe allertato i suoi collaboratori per un piano B: una Mostra paneuropea per far fronte alla possibile diserzione di star e film hollywoodiani. Certo la Mostra non lo meriterebbe, dopo essersi stagliata a faro per tutta l’industria cinematografica durante gli anni difficilissimi del Covid. Sarebbe una beffa, senza nulla togliere alla legittimità delle rivendicazioni del settore.