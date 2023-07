Meteo: il caldo ha le ore contate. Fino a sabato tempo instabile e calo delle temperature

Secondo il servizio meteorologico dell’Agenzia regionale protezione ambientale del Veneto (Arpav) il caldo canicolare ha i minuti contati.

Le previsioni del servizio regionale dicono infatti che la terza ondata di caldo anomalo di questa prima parte dell’estate 2023 in Veneto sta cominciando ad attenuare la sua morsa anche in pianura.

Come spesso accade in tali situazioni, al primo passaggio perturbato, dopo diversi giorni di gran caldo e di accumulo di umidità nei bassi strati dell’atmosfera, il cambio della massa d’aria è accompagnato da fenomeni temporaleschi anche forti.

Un esempio è stato quanto accaduto martedì sul Cadore: le celle temporalesche si sono rapidamente organizzate in una linea piuttosto estesa che ha attraversato da nord-ovest verso sud-est gran parte del bellunese.

In montagna quindi le temperature si sono già abbassate e ora capiterà anche in pianura, dove si stanno registrando i primi blackout per l’uso di condizionatori.

Quindi ci sarà un caldo più moderato e instabilità anche in pianura fino a parte di sabato 22. Ora, a seguito di una nuova fase di instabilità prevista nelle prossime ore e fino alle prime ore di giovedì 20 con probabili rovesci e temporali localmente anche intensi che dovrebbero in quest’occasione raggiungere anche parte della pianura, l’ondata di caldo tenderà a cessare su tutta la regione. La colonnina di mercurio infatti è prevista scendere da giovedì 20 su gran parte della regione, specie nei valori massimi giornalieri.

Anche nei giorni successivi, tra venerdì e sabato, sono previste condizioni di tempo da variabile a instabile con un ulteriore calo delle temperature.