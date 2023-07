Vertice sull’allarme granchio blu. Il nemico silenzioso che distrugge l’economia marina veneta

Il Veneto dichiara guerra al granchio blu, il crostaceo originario del Nord America che sta colonizzando il Mediterraneo, mettendo a repentaglio oltre la metà della produzione locale di vongole, cozze e ostriche. Come presidente di turno del Distretto di pesca nel Nord Adriatico, la Regione ha convocato per domani una riunione urgente dello stesso Comitato direttivo, per parlare proprio dell’imperversare dell’animale, tra Veneto ed Emilia-Romagna. E, a partire dai dati raccolti finora, ma soprattutto dall’esperienza dei pescatori, individuare le soluzioni migliori da approntare, per cercare di porre un argine alla proliferazione del crostaceo.

«Ci stiamo muovendo attivamente su questa questione, in stretto contatto con il Prefetto e la provincia di Rovigo, il Comune di Porto Tolle e la Regione Emilia Romagna» assicura Cristiano Corazzari, assessore regionale al Territorio. Ma è una lotta che si sta dimostrando impari.

Basti un dato, su tutti: a seguito dell’alluvione in Romagna, nella laguna di Goro, nel Ferrarese, si stima che la presenza del granchio blu sia aumentata del 2000%, favorita dalla grandissima quantità di acqua dolce. Per questo, il 7 luglio scorso, la sindaca Maria Bugnoli ha emesso un’ordinanza che consente, nella Sacca di Goro, il prelievo dei granchi blu da parte dei soggetti con concessione demaniale marittima, come il loro trasporto a terra per lo smaltimento.

«Ma si tratta di modalità di intervento e attrezzature che nelle lagune venete sono consentite e utilizzate da sei mesi, dall’approvazione della Carta ittica regionale e del Regolamento regionale, nel gennaio scorso» ricorda Corazzari. «Adesso stiamo mettendo a punto forme di intervento nuove e più efficaci, che saranno definite in tempi molto brevi, in accordo con la Prefettura di Rovigo e il Comune di Porto Tolle. La Regione del Veneto, peraltro, aveva affrontato il problema del granchio blu fin dal novembre scorso, affidando una specifica ricerca sul tema all'Università Ca’ Foscari di Venezia, in collaborazione con la Fondazione della Pesca di Chioggia».

Lo studio è iniziato nel marzo scorso e dovrebbe durare un anno. È coordinato dal docente Piero Franzoi, protagonista attivo, con le uscite in barca nella laguna di Chioggia, per catturare i granchi blu, portarli a terra e poi studiarne caratteristiche e comportamenti. In sintesi, un programma per monitorare l’impatto di queste specie nella laguna di Chioggia sulla pesca tradizionale. I risultati saranno utili per fornire indicazioni sulla gestione di questi molluschi, contemplando anche la possibilità di una loro commercializzazione.

«E infatti stiamo lavorando per individuare le concrete misure efficaci per affrontare la proliferazione dei granchi blu, comprese le modalità migliori per la loro cattura e idonee forme di utilizzo e smaltimento degli esemplari catturati» conferma l’assessore.

La proliferazione del granchio blu alle nostre latitudini è conseguenza diretta del cambiamento climatico in atto. La sua diffusione, tra le acque del Mediterraneo settentrionale, è un pericolo da 100 milioni di euro, pari al valore dell’economia dei crostacei in Italia.

La minaccia, per i nostri mari, è duplice: lo è per l’ecosistema marino, che potrebbe essere turbato dall’invasione del granchio blu a scapito di altre specie, e lo è per le reti da pesca, rotte dagli animali con le loro chele.

Ma il granchio blu potrebbe trasformarsi anche in una risorsa a tavola, essendo già inserito nei menu di diversi ristoranti rinomati.

«Da un lato sappiamo che si tratta di una specie che può essere pericolosa per l’ecosistema del nostro mare, dall’altro abbiamo visto che compare già nei menu dei grandi chef e quindi può essere una risorsa per il comparto della pesca» conferma Mauro Armelaeo, sindaco di Chioggia e presidente della relativa Fondazione della pesca.

Ma, avverte il consigliere regionale, chioggiotto pure lui, Marco Dolfin, a capo del dipartimento Pesca della Lega: «La commercializzazione del granchio blu non deve andare a scapito di specie storiche e tradizionali, come le moeche».

A prevalere, quindi, sono i timori. Per questo, oltre al vertice in programma domani, sempre il consigliere leghista annuncia che «a breve ci sarà anche un incontro in Prefettura a Rovigo con tutti gli enti interessati». L’oggetto: sempre la proliferazione del granchio blu nei nostri mari e le misure da approntare per porre un argine alla sua diffusione.