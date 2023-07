Ressa sui pontili, birre in mare, famiglie in spiaggia con 7 ombrelloni: ecco il turismo cafone a Jesolo

Turisti indisciplinati, per non dire cafoni. Nei fine settimana al lido di Jesolo arrivano anche oltre 150 mila persone, secondo i dati relativi alla telefonia mobile.

Si riversano sulla spiaggia dove davvero se ne vedono di tutti i colori. Ombrelloni piantati nei pochi “appezzamenti” di spiaggia libera rimasti, anche davanti alla battigia, a formare assembramenti simili a villaggi indiani.

Per non dire di chi si beve tranquillamente una birra in mezzo mare o pranza con tanto di frigo portatile.

La spiaggia libera è l’area prediletta per simili bivacchi e, siccome a Jesolo ce n’è sempre meno, “erosa” da quella privata, è normale che si creino situazioni al limite del vivibile, soprattutto a 35 gradi e un clima torrido da paesaggio tropicale.

C’è poi chi abbandona i rifiuti dove capita e lorda l’arenile. E sui pontili, dove in teoria non si potrebbe prendere il sole, la fila di carni abbrustolite al sole si perde fino alla punta.

Se ci si sposta sulla passeggiata, abbondano tanga di flessuose e discinte ragazze, torsi madidi di sudore dei ragazzi che esibiscono muscolature da culturisti o pance da bevitori.

Insomma, non manca nulla sulla spiaggia di Jesolo che è la più frequentata e variegata, oltre che cosmopolita, sulla costa veneziana.

«Il turista che potremmo definire cafone», riflette il presidente dell’Aja, associazione jesolana albergatori, Pierfrancesco Contarini, «c’è sempre stato e il sabato e la domenica, che aumenta ancora l’affluenza, le probabilità di incontrarlo crescono.

Ci vorrebbe un po’di educazione e di stile. Noi possiamo limitarci a chiedere controlli sulle spiagge concessionate, combattere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Non molto altro. Certo, tutti assieme possiamo cercare di dare una linea e ci sono già dei locali in cui, ad esempio, è vietato entrare in costume». All’enoteca la Corte dei Baroni di via Foscolo, i titolari Barbara e Roberto Dal Cin hanno affisso un cartello che vieta l’ingresso in costume.

Chi arrivasse e fossesprovvisto di vestiti, può avere in prestito una t shirt per sedersi al tavolo. Altri se ne stanno aggiungendo. Ma quest’anno il tanga è liberalizzato e finora non ci sono state troppe proteste, tanto che il sindaco, Christofer De Zotti, non ha mai pensato a divieti o, peggio ancora, sanzioni.

«Io penso che ogni comportamento che non infrange la legge o leda la libertà altrui sia consentito», premette, «certo ci vorrebbe un po’ di buon senso ed eleganza, che non sempre possiamo pretendere.

L’indirizzo è quello di effettuare controlli per reati e infrazioni, ad esempio gli ombrelloni nelle concessioni private. Possiamo anche pensare di vietare vetro e alcolici in spiaggia, come abbiamo fatto per strade e piazze, e sarà un tema del futuro. Se una persona adulta beve uno spritz sotto l’ombrellone non credo ci siano problemi; diversamente, se una banda di giovani ubriachi disturba, le famiglie dovremo intervenire».