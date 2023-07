Jesolo, troppi incidenti all’alba e nei fine settimana. «Abbiamo paura, non lavoriamo nel weekend»

Terrore per gli incidenti stradali tra lido e Paese: i residenti e operatori di Jesolo adesso sono preoccupati per il grande traffico che si concentra soprattutto nel fine settimana. C’è anche chi si rifiuta di muoversi con i mezzi commerciali nei sabati o domeniche che coincidono con i grandi esodi e controesodi di turisti e pendolari.

Sabato si sono verificati i tre gravi incidenti stradali in sequenza che hanno coinvolto auto e motociclette. Uno di questi, in via Adriatico, è risultato poi mortale, ma anche gli altri due sono stati molto gravi. In quello di Caposile, alle porte del lido, il primo in ordine di tempo, il motociclista ha subito gravi fratture. Davanti alla pizzeria Casablanca, in via Nazario Sauro, un terzo incidente con un motociclista ferito gravemente cui è stato amputato un piede. Le strade si sono intasate sabato mattina, il traffico completamente paralizzato.

Domenica non ci sono stati incidenti gravi, ma il traffico era sempre molto intenso e a tratti bloccato e lo stesso nella giornata di lunedì. Chi lavora a Jesolo e si deve muovere in auto o con mezzi commerciali non sa più che cosa fare.

E il ricordo dei recenti incidenti mortali che hanno coinvolto lavoratori che stavano andando a iniziare il turno all’alba, scontrati con auto guidate da ventenni che tornavano dalla discoteca fa pensare, e molto.

«Abbiamo paura», dice G.E., che gestisce un’azienda di Jesolo, «ci sono dipendenti che iniziano a rifiutarsi di lavorare il sabato e la domenica. Chi ha visto i tragici incidenti di tre giorni fa è rimasto sconvolto.

C’è una forte paura, davanti a questa mole di traffico, che qualcuno possa essere coinvolto. E, nella migliore delle ipotesi, chi lavora a Jesolo resta fermo nel traffico per ore e senza vie di uscita dai serpentoni di auto che regolamente si formano nel fine settimana».

Il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, ha lanciato un appello affinché chi si mette alla guida per raggiungere le spiagge lo faccia con giudizio, nelle migliori condizioni pisicofisiche, con prudenza e soprattutto calma: «Sempre più cittadini invocano la sicurezza sulle strade», dice il sindaco di Jesolo, «molti ci chiedono dissuasori e controlli con autovelox per evitare incidenti gravi».