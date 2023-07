Riccardo, morto la notte di Redentore: «Amava i viaggi e la vita in mare»

Sognava di pilotare grandi navi e solcare i mari come un vero nocchiero. Riccardo Nardin, 28enne di Cavallino, aveva ancora un futuro davanti a sé, nella vita come nella professione di capitano sui lancioni per Venezia, ma con la tragica morte nella notte del Redentore è finito tutto. Ieri mattina il litorale di Cavallino-Treporti si è svegliato con la notizia della sua scomparsa ed è stato davvero un duro colpo per la comunità così unita in cui tutti si conoscono.

Già nelle prime ore del mattino la morte di Riccardo era un fatto conosciuto pur nella frenesia di una stagione estiva che impone ritmi snervanti e poco tempo per riflettere. La località si è come fermata, frastornata e attonita dopo aver saputo che la tragedia al Redentore aveva coinvolto così da vicino il litorale di Cavallino-Treporti.

Riccardo lascia il papà Olindo e la mamma Ursula, quindi i due fratelli. Una famiglia molto unita che sta vivendo il tragico lutto con dolore e compostezza, in modo molto riservato. I parenti si sono stretti attorno al loro dolore e anche gli amici che non hanno osato avvicinarsi e disturbare in questo momento. Il 28enne aveva studiato all' Istituto nautico Venier di Venezia, la scuola che aveva frequentato prima di lui anche il padre. E lavorava da qualche anno alla società il Doge di Venezia a bordo dei lancioni gran turismo che salpano da Punta Sabbioni per attraversare la laguna.

Riccardo era molto conosciuto a Cavallino, dove aveva tanti amici ora costernati per la tragica morte e uniti al lutto della famiglia. «Amava la vita in mare e i viaggi», ricordano, «era una persona straordinaria e con tanti interessi, non stava mai fermo, studiava e si informava grazie a una mente brillante e a tanta energia».

In passato aveva giocato a calcio nella squadra locale. Anche il sindaco di Cavallino-Treporti, Roberta Nesto, ha subito contattato la famiglia per esprimere le condoglianze dell’amministrazione comunale: «È un fatto tragico che ha colpito tutta la comunità, ci sentiamo vicini alla famiglia in questo momento così difficile per loro».

Renzo Novelli, dirigente della società il Doge di Venezia lo ricorda con sincera nostalgia. «Era bello, bravo e intelligente», commenta in lacrime, «e aveva grandi doti, davvero innamorato del suo lavoro. La nautica era davvero la sua passione, si applicava molto e aveva fatto dei corsi per crescere continuamente di livello. Era un capitano dei lancioni, ma ambiva a comandare imbarcazioni più grandi e l’azienda aveva investito su di lui. Doveva arrivare ieri mattina, era un ragazzo preciso e puntuale». Adesso», conclude, «il pensiero va alla famiglia e penseremo a un'iniziativa per ricordarlo».

Nelle ultime ore, online sono comparse decine e decine di messaggi di cordoglio dedicati a Riccardo. «Non riesco a crederci, tu eri molto speciale in tutti sensi e anche al lavoro al Doge di Venezia. Dovunque tu sia ti abbraccio con tanto affetto e con il cuore», ha scritto su Facebook una collega. «Non è possibile! In acqua sempre in compagnia per evitare queste tragedie. Condoglianze alla famiglia». Commenta così invece un’altra conoscente: «Ciao bellissimo ragazzo, bellissima persona. Ancora uno dei pochi educati, solari e con la testa sulle spalle. Brutto scherzo questa volta Riki. Ma per davvero».

Enorme il dolore e lo sconforto tra i tanti amici che Nardin aveva conosciuto nel corso della sua vita e che avevano apprezzato il suo sorriso e la sua affabilità. Appresa la notizia, è l’incredulità a regnare tra coloro che avevano un rapporto di amicizia – o anche semplice conoscenza – con il 28enne.

«Che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle», un altro post scritto da un amico di Nardin insieme ad un cuore rosso. —