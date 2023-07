Navigazione, nodo sicurezza dopo la tragedia di Redentore: «Servono risposte adeguate»

Dopo la tragedia in cui ha perso la vita Riccardo Nardin, comandante di barche di 28 anni, la domanda che martella tutti è: si poteva evitare? Le indagini della polizia locale stabiliranno le cause dell’incidente, ma il fatto ha scatenato molte polemiche sia sul moto ondoso, che ieri era palesemente visibile dal canale della Giudecca a Sant’Elena, sia sulla mancanza di illuminazione in laguna.

«Non chiamiamola onda anomala e smettiamola di girare intorno al problema, le barche devono avere il Gps e questa tragedia era annunciata», tuona Lucio Conz, presidente della remiera della Giudecca. «Il limite massimo delle onde che possono provocare le barche da diporto è di 30 centimetri. O il Comune mette definitivamente una regola per ridurre il moto ondoso, oppure accettiamo di dire che la laguna non è più un’area protetta dell’Unesco, ma che è diventata un braccio di mare e che lo Stato sta distruggendo la laguna».

Conz chiede che ora più che mai venga istituito subito un tavolo tra Comune e gruppi consiliari, per chiedere ufficialmente che venga messo il Gps sulle barche, e attivato il sistema Sisa, progetto fermo da almeno due anni e in attesa dell’ok da parte del governo, che prevederebbe un controllo sulla velocità.

«È inutile mandare ora messaggi di cordoglio, quando non si interviene a monte, davanti a un moto ondoso che è sempre più presente», ribadisce Conz. «Nessuno ha mai finanziato uno studio sugli effetti delle oltre 9 milioni di ore di navigazione in un anno di tutte le imbarcazioni, ed è il momento di farlo. Questo stabilirebbe le onde massime per le varie tipologie dei canali, in modo scientifico e non a occhio».

Stesso concetto ribadito da Marco Ghinami, della Canottieri Querini, che chiede che la velocità dei mezzi possa essere controllata: «Una persona può guidare benissimo una barca, ma il moto ondoso si espande, non si ferma in un punto e per adesso è ancora un far west».

Il consigliere comunale Andrea Martini di “Tutta la città insieme” è tornato su un tema affrontato già da molto tempo, e cioè sulla necessità di sensibilizzare chi guida a non andare veloce: «Tragedie come questa forse non si potevano evitare, ma allargare la consapevolezza anche tra i ragazzi che è bellissimo andare in laguna e correre in laguna, ma che occorre responsabilità e conoscenza delle dinamiche e dei pericoli che la laguna può rappresentare è necessario», ha detto. «Non è con la repressione o solo con la repressione che si ottiene qualcosa. Per comprendere le dinamiche che portano i ragazzi a correre serve un’azione legata all’educazione e non solo scolastica».

Tra le polemiche, c’è anche quella sull’illuminazione della laguna. Il tratto dove è avvenuto l’incidente, la briccola 15 tra San Giorgio e San Servolo, è buio. Il fatto che ci siano molti tratti dove la navigazione è difficile, è un problema che si sta cercando di affrontare da tempo. Proprio pochi giorni fa, la Soprintendenza ha dato parere favorevole al progetto di illuminazione a energia solare delle briccole, presentato dal Provveditorato alle opere pubbliche e condiviso dal Comune di Venezia per dotare le briccole di segnalazione nei canali più trafficati. Si partirà per una sperimentazione con cinque da posizionare a Fusina, Tessera, Campalto, San Secondo e Murano.