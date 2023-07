Muretto chiuso dopo la rissa, è polemica a Jesolo. Zoggia: «Non possono rimetterci solo i gestori»

Muretto chiuso per sette giorni, il provvedimento della questura dopo la rissa scoppiata due domeniche fa tra la sicurezza e un gruppo di giovani di Martellago e Maerne, malmenati a seguito di un violento litigio, sta facendo discutere al lido, dove il mondo della notte ritorna sotto i riflettori.

L’ex sindaco di Jesolo, ora consigliere di opposizione, Valerio Zoggia, ritiene non sia giusto che a pagare siano ancora e sempre i gestori dei locali della notte, come accaduto anche in passato. «I gestori del Muretto perderanno un importante appuntamento nel fine settimana programmato da tempo e per il quale hanno sicuramente impegnato delle risorse», dice, «e le conseguenze saranno anche per il loro personale che resta senza lavoro in questo periodo.

Non mi pronuncio sulle cause del provvedimento di chiusura della discoteca ma certo abbiamo locali della notte gestiti da persone di esperienza e con personale qualificato che opera all’interno per garantire la sicurezza. Io credo sia opportuno che le forze di polizia siano presenti nei locali o comunque effettuino costantemente dei controlli nell’ area interna e esterna se proprio non possono fare dei presidi fissi.

Abbiamo gli stadi pieni di forze di polizia, non vedo perché non possa accadere lo stesso anche nelle discoteche. Ne abbiamo in fondo solo tre, che sono Muretto, Vanilla e King's e potrebbero essere sempre sorvegliate per evitare certi episodi di violenza. Fatti molto gravi che potrebbero essere evitati».

Per il momento i gestori del Muretto non hanno fatto commenti sulla chiusura molto lunga. La discoteca resterà chiusa per una settimana secondo l'articolo 100 del Tulps. I giovani coinvolti nelle violenze di quella domenica sono soddisfatti: «Giustizia è fatta, anche se le violenze le abbiamo subite eccome dal servizio di sicurezza che ci ha aggrediti».

La lite era scoppiata nel parcheggio dopo che uno dei giovani aveva portato via dal locale un cuscino. La situazione era poi sfuggita di mano tra pugni e spintoni ai danni di tre giovani e un addetto alla sicurezza. Gli operatori di Jesolo sono perplessi.

«Servono delle regole», afferma il presidente di Confapi turismo nazionale, Roberto Dal Cin, «e vanno rispettate. Non conosciamo l’ episodio nei dettagli, ma prefettura e questura sono state chiare ed è stato sottoscritto un protocollo con i Comuni e gestori di locali per la sicurezza. Se non vogliamo che accada qualcosa di grave in futuro dobbiamo correre ai ripari al più presto, i provvedimenti severi si rendono necessari».