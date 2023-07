Lo spettacolo dei fuochi d'artificio alla notte del Redentore

E' la notte di Venezia, passata alla storia come la notte famosissima. Sabato 15 luglio erano tutti con il naso all’insù, a caccia dei colori più belli: in centomila per lo spettacolo pirotecnico, che con la scritta vergata in cielo "Pax tibi" ha lanciato un messaggio di pace. La notte dei colori però è stata funestata da un terribile incidente, un giovane è morto dopo lo scontro del suo barchino contro una briccola. E' caduto in acqua e non è più riemerso (video Interpress)

00:54