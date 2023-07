Il Casinò di Venezia lancia un corso per giovani croupier

Un corso per diventare croupier. A lanciarlo, nei prossimi mesi, sarà il Casinò di Venezia. Ad anticiparlo, se pur per sommi capi, è stato il sindaco Luigi Brugnaro giovedì sera nel corso del suo intervento fiume in Consiglio comunale, durante il quale ha toccato vari argomenti.

Tra i quali anche il futuro del Casinò. «Organizzeremo un corso per croupier», ha detto parlando dello stato di salute della casa da gioco e di come sia stato salvato dalla privatizzazione, «anche per sostituire quelli che andranno in pensione». I motivi sono questi, ma ce ne sono anche degli altri.

E a occuparsene ora, d’intesa con il Comune, sarà il nuovo consiglio di amministrazione, indicato l’altro giorno dall’assemblea dei soci.

Il nuovo Cda

Il presidente è Riccardo Ventura (in quota Lega), veneziano di Castello, candidato alle scorse comunali con il Carroccio e già membro del consiglio di amministrazione di Insula.

La sua nomina, da parte dell’assemblea dei soci, è arrivata dopo le dimissioni di Gianluca Forcolin (passato dalla Lega Forza Italia) nominato assessore a San Donà di Piave. Nel nuovo consiglio di amministrazione del Casinò di Venezia siedono anche Valentina Rossi (in quota Coraggio Italia, si occupava della comunicazione social del sindaco) che prende il posto di Gloria Sernagiotto (prima vicino a Brugnaro ora di FdI) che è stata nominata assessore alla Politiche educative a Treviso nella giunta di Mario Conte.

È una conferma invece Fabrizio Giri, uomo di fiducia del sindaco Brugnaro, già nel Comitato di gestione del Porto di Venezia. Il nuovo Cda resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 2024, termine prorogabile per un altro anno. L'insediamento del presidente è previsto per dopodomani.

Il corso per croupier

E tra i temi di cui dovrà occuparsi il nuovo Consiglio di amministrazione c’è quindi anche il lancio del corso per insegnare a fare il croupier.

I dettagli del corso non sono ancora noti. Sarà a pagamento (ma non si sa ancora quanto), a tenere le “lezioni” dovrebbero esserci i croupier più anziani.

Nei confronti di chi supererà il corso e otterrà l’attestato non ci sarà alcun obbligo di assunzione da parte della casa da gioco veneziana ma è probabile che i “diplomati” finiscano in un elenco dal quale, di volta in volta, il Casinò di Venezia potrà attingere per le assunzioni. Anche se l’attestato di croupier potrà essere speso da chi lo ha ottenuto - va da sé - sul mercato del lavoro per cercare l’assunzione in qualsiasi altra casa da gioco, dimostrando di aver seguito un percorso.

I piani della casa da gioco

La scelta di preparare giovani croupier dovrebbe soddisfare almeno tre esigenze del Casinò veneziano: la sostituzione di chi va in pensione e due aspetti sui quali si sta ragionando da tempo: l’apertura h24 della sede di Ca’ Noghera così come era stato sperimentato in alcuni fine settimana lo scorso anno, e una maggiore apertura della sede di Ca’ Vendramin Calergi, accessibile solo dal venerdì alla domenica.

Oggi se si volesse tenere aperta la sede veneziana anche il giovedì bisognerebbe chiudere alcuni tavoli a Ca’ Noghera.

Le ultime assunzioni della società hanno riguardato figure legate all’ospitalità, ma è dal 1999, l’anno di apertura della sede di Ca’ Noghera, che non avvengono importanti - in termini di numeri - assunzioni di personale addetto al gioco.