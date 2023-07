Sciopero del trasporto aereo, a Venezia cancellati 101 voli su 227

Sciopero del trasporto aereo, pesanti ripercussioni negli aeroporti del Veneto a causa dell’astensione di oggi, sabato 15 luglio,

del personale delle compagnie aeree e degli handler.

A Venezia, su 227 voli programmati (arrivi e partenze) ne sono stati cancellati 101.

Nello scalo la situazione viene definita tranquilla; le compagnie avevano avvisato per tempo i passegggeri in partenza, così l'aerostazione del 'Marco Polo' si presenta insolitamente semideserta.

Fuori la protesta: da una parte il corteo, dalla darsena fino alla Triestina, dei lavoratori del sindacato autonomo Flai. Alle partenze, il presidio fino alle 13 dei lavoratori iscritti a Cgil, Cisl, Uil e Ugl che hanno organizzato la mobilitazione nazionale e che hanno confermato lo sciopero odierno, dalle 10 alle 18, nonostante le richieste del ministro Salvini di revocarlo visto che a luglio l’operatività è al massimo con molte partenze e arrivi di turisti italiani e stranieri.

Corteo del sindacato autonomo Flai

In aeroporto si sono viste le solite scene, già note: viaggiatori con valigie al seguito in attesa. Qualche rallentamento sulla Triestina per la protesta dei lavoratori della Flai.

Negli altri aeroporti gestiti da Save, Verona ha registrato la cancellazione di 30 dei 128 voli previsti, Treviso soltanto due, rispetto al progarmma di 54 aerei tra arrivi e partenze. Ma qui la società di handler è gestita direttamente dall’aeroporto Canova.