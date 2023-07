Redentore, la grande festa per 75 mila a Venezia: tutto quello che c’è da sapere

Redentore a numero chiuso. Riecco la Notte famosissima, festa antica dei veneziani, voto solenne per ringraziare il Santissimo della fine della peste del 1575. Era durata due anni, la pestilenza che poi sarebbe tornata mezzo secolo dopo. E aveva decimato la popolazione delle lagune. Per ringraziamento il doge e il Senato decisero di costruire un tempio votivo nel convento dei francescani alla Giudecca, collegato da un ponte su barche alla riva dello Spirito Santo. Affidandone l’incarico ad Andrea Palladio.

Festa religiosa, sportiva, civile. Il popolo della laguna che ricorda e ringrazia, ritrovando religiosità e solidarietà. Cerimonia autentica, che sopravvive in un panorama di eventi non sempre legati alle origini della città e sempre più condizionati dall’invasione turistica.

Stasera (15 luglio) saranno numerosi anche i turisti naturalmente, come ormai abitudine per i grandi eventi cittadini. Ma ai veneziani sono riservati posti acquei in bacino San Marco e in riva alla Giudecca, dove lungo la fondamenta sono già installate le famose tavolate all’aperto, alle Zattere.

Obbligatoria la prenotazione sul sito di Venezia Unica per accedere alle aree strategiche da dove i fuochi si vedono meglio, il Molo di San Marco, Riva Schiavoni e Riva San Biagio, le Zattere e Punta della Dogana.

Qui saranno 45 mila gli spettatori ammessi, con vie di fuga e transenne organizzate dal Comune. Altri 30 mila in barca, dato che le prenotazioni per gli ormeggi in bacino San Marco hanno superato le 3 mila barche. Più vicine ai fuochi le barche tradizionali, a remi, a vela, con piccoli motori, divise in nove zone riservate con l’accesso controllato. Più lontane, verso Giardini e Sant’Elena, i Gran Turismo e gli yacht, che dovranno ridurre i volumi elle musiche emesse.

Libero l’accesso invece alle rive più lontane, Sant’Elena e i Giardini, dove non ci sono particolari problemi di afflusso e affollamento, e per i plateatici degli esercizi pubblici. Spettacolo atteso, notte magica illuminata dai fuochi artificiali a partire dalle 23.30. Appuntamento sentito dai Veneziani, forse la festa che mantiene la sua originalità e spiritualità. Luminarie allestite da Comune e Vela già in funzione su tutte le rive che affacciano in canale della Giudecca, quest’anno con la novità dei led. Illuminano di più e consumano meno.

Ancora una volta lo spettacolo sarà allestito dalla ditta Parente di Rovigo, azienda specializzata in spettacoli pirotecnici e famosa in tutto il mondo. Quaranta minuti di scoppi, fontane di luce, cascate di colori a partire dalle 23.30 in punto, fino a mezzanotte e 10, quando i tre botti finali annunceranno la conclusione dello spettacolo. 2.200 chili di esplosivo saranno sparati da 6.400 cannoncini collegati con il computer, a bordo di 25 pontoni e 5 zattere in mezzo al canale della Giudecca.

L’attesa è per il popolo delle barche, che addobbate le unità con palloncini e luminarie farà rotta verso San Marco a partire dal pomeriggio di sabato, percorrendo il Canal Grande e arrivando numerose anche dall’estuario e dalle isole. A bordo i cibi della tradizione, bigoli in salsa, sarde in saor, anatra arrosto, anguria. I vip si godranno i fuochi dalle terrazze dei palazzi, dagli hotel, da Palazzo Ducale e dalle sedi di enti e istituzioni che aprono le porte agli ospiti.

Alle 19 la messa solenne nel tempio palladiano del Redentore celebrata dal patriarca Francesco Moraglia. Nella notte il ponte su barche allestito da Insula, aperto venerdì sera alla presenza del sindaco e del patriarca, sarà smantellato e la circolazione acquea delle grandi unità nel canale della Giudecca ripristinata. Anche quest’anno sarà un Redentore “diffuso”, con spettacoli pirotecnici minori organizzati anche a Pellestrina e in terraferma. Corse straordinarie organizzate dalle Ferrovie per il rientro in terraferma e vaporetti Actv che torneranno in servizio a partire dalle 2 del mattino.