Redentore a Venezia, tutti in attesa dei “foghi” che accendono la Notte famosissima

C’è il Redentore, e c’è l’attesa dei fuochi, che fa parte integrante della grande festa amata dai veneziani.

La maratona è iniziata già nel pomeriggio di sabato 15 luglio, tra aperitivi e preparazione della cena, condita dalle specialità tipiche cucinate per l’occasione.

Giovani e meno appollaiati sulle altane, con le gambe in ammollo seduti sulle rive, comodamente sdraiati a terra o svenuti su qualche sedia per l’afa e “Caronte” che non ha dato tregua.

Tutti a spruzzarsi fiumi Autan, provare rimedi di ogni genere per allontanare le zanzare, accendere zampironi e candele.

Una festa condita da brindisi, polpette, spritz, bottiglie stappate e tanto tantissimo caldo

I social si sono riempiti di foto, selfie in barca e selfie sulle rive.