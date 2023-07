Rissa tra clienti e addetti alla sicurezza. Muretto chiuso per sette giorni

Chiuso per sette giorni il Muretto. Lo ha deciso il questore Maurizio Masciopinto. Il provvedimento, di natura cautelare, è stato adottato in seguito ai numerosi elementi raccolti dai poliziotti del Commissariato Jesolo intervenuti nella mattina del 3 luglio scorso per un violento diverbio che ha visto coinvolti un gruppo di giovani avventori della discoteca e gli addetti alla sicurezza del locale intervenuti per tentare di sedare gli animi.

La lite

In particolare la lite, scaturita per futili motivi, è ben presto degenerata in una zuffa coinvolgendo avventori e addetti della sicurezza del locale, a seguito della quale tre clienti hanno dovuto ricorrere alle cure sanitarie.

Gli accertamenti effettuate dagli agenti hanno permesso di appurare che alcuni addetti alla sicurezza non erano iscritti nell’elenco prefettizio degli Addetti al Servizio di Controllo, oltre al fatto che nessuno di loro aveva richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine, così come previsto dalla normativa in tema di tutela dell’incolumità e della Sicurezza Pubblica.

Il provvedimento

Il provvedimento è stato notificato al titolare ieri mattina dai poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Venezia in collaborazione con il personale del Commissariato di di Jesolo.

I ragazzi

Il provvedimento, in linea con le direttive del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e del Ministero dell’Interno, si inquadra in un’ottica di lotta al degrado metropolitano nonché nell’ambito del contrasto alla violenza, al fine di arginare le situazioni di allarme sociale che minacciano l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in modo speciale se riferiti a luoghi a forte attrazione turistica. Sono tutti di Martellago i giovani rimasti coinvolti nello scontro violento con gli addetti alla sicurezza della discoteca. I ragazzi, una ventina, erano andati in discoteca sabato 2 e tutto era andato bene fino a quando uno di loro ha portato all’esterno un cuscino. Uno degli addetti alla sicurezza li ha raggiunti nel parcheggio ed è iniziata la lite.

Le telecamere

La gestione del Muretto si è rammaricata per quanto accaduto, confermando lo scontro avvenuto tra alcuni clienti del locale e un membro della security, ma dando una lettura diversa . Il responsabile della sicurezza, grazie anche alle telecamere attive nel locale, è riuscito a fare una ricostruzione temporale dei fatti.

«Ho già spiegato a tutti i gestori dei locali del litorale che se c’è collaborazione non ci saranno certamente problemi. Se in una notte ci chiamano anche più volte noi interveniamo non c’è alcun problema - spiega il questore Maurizio Masciopinto -. Ma sono stato chiaro anche nel ribadire che certi comportamenti non li tolleriamo da nessuno. Non guardiamo e non guarderemo in faccia nessuno. Il rispetto della legalità è la prima cosa di cui noi ci occupiamo. Deve essere chiaro che l’unica strada che possiamo percorrere per garantire la sicurezza e la legalità è la collaborazione tra gli imprenditori del divertimento, le forze di polizia e gli enti locali con le loro polizie. E devo dire che con la stragrande maggioranza degli operatori questo avviene senza alcun problema. I servizi coordinati decisi in Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dimostrano che possiamo lavorare tutti insieme e questo consente a tutti di divertirsi senza temere nulla. Ma tutti devono fare la loro parte».