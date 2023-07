Strage di Santo Stefano, il giorno del dolore. A Favaro i funerali di Mattia, Marco e Maria Grazia

La bara bianca del piccolo Mattia, che avrebbe compiuto due anni domenica, è entrata per prima in chiesa ed è stata adagiata sotto all'altare. Poi sono entrati uno alla volta il feretro del papà, Marco Antoniello, e della nonna Maria Grazia Zuin. Tutti e tre vicini, come vicini saranno seppelliti dopo la funzione.

Quando i tre carri funebri, quello del bimbo tutto bianco, sono giunti nel piazzale della chiesa di Sant'Andrea di Favaro venerdì 14 luglio alle 10.30, nessuno parlava, non si sentiva un solo rumore. Solo qualche singhiozzo a rompere il silenzio, nonostante le centinaia di persone radunate attorno.

Strage di Santo Stefano di Cadore, l'arrivo dei feretri di Mattia, Marco e Maria Grazia

Il sindaco Luigi Brugnaro ha abbracciato a lungo Lucio Potente, papà di Elena, tutti e due con le lacrime agli occhi si sono parlati piano.

"Davanti a queste tre bare un nodo ci chiude la bocca e lo stomaco" ha detto il parroco, don Giuseppe Simoni, lo stesso che un anno fa ha battezzato il piccolo Mattia e che la famiglia ha voluto presiedesse la celebrazione. "Queste tre bare ci riportano a una drammatica realtà dura da accettare e impossibile umanamente da capire, perché ha mandato in frantumi tutti i nostri progetti, in un attimo tre vite sono state spazzate via".

Lacrime in chiesa, piangono i famigliari stretti, mamma Elena, nonno Lucio, i nonni Antoniello, i fratelli, piangono i tre sindaci presenti, non trattengono le lacrime gli alpini di Santo Stefano di Cadore. Non riesce a parlare il sacerdote, fa uno sforzo immane mentre racconta di un papà che lo ha chiamato dal Trentino per mandare un messaggio in chiesa alla mamma, dicendo che oggi lui e le sue figlie pregheranno durante la messa.