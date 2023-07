Ponte di Calatrava, restyling dell’architetto. Gradini in trachite e nuova illuminazione

Il ponte di Calatrava va verso un restyling. E a firmarlo potrebbe essere lo stesso architetto catalano, Santiago Calatrava.

I gradini in vetro dovranno essere sostituti con le lastre in trachite. Ma anche un nuovo sistema di illuminazione, per esaltare il profilo del ponte - il quarto sul Canal Grande - aperto al traffico pedonale la notte dell’undici settembre 2008. A distanza di 15 anni dall’inaugurazione l’architetto che ha firmato alcune delle opere di architettura contemporanea più famose al mondo torna quindi a Venezia per il ponte più discusso della città: si chiama Ponte della Costituzione ma per tutti è il ponte di Calatrava. Lo scorso giugno Calatrava era in città e ha incontrato l’assessora ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto. Al centro del confronto la sistemazione del ponte che collega piazzale Roma con l’area della stazione ferroviaria di Santa Lucia.

Basta fare una camminata per rilevare lo stato di degrado di molti dei gradini di vetro, una ventina quella danneggiati, alcuni con le lastre proprio in frantumi. Vengono cambiati periodicamente, e periodicamente si rompono sotto il peso dei trolley e delle valigie. E anche dei carretti dei portabagagli che non potrebbero attraversarlo ma che passano lo stesso. A dire il vero è almeno dal 2020 che il Comune ha in mente di sostituire i gradini in vetro - pericolosi, scivolosi d’inverno e molto costosi da mantenere - con gradini in trachite. Con il rischio da un lato di azzoppare l’anima del ponte, dall’altro di salvare le gambe di veneziani e turisti.

Senza contare il fatto che il prezzo per la sostituzione di ogni gradino varia da 4 a 7 mila euro. L’intervento era stato inserito nel Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche. «Non ci siamo arresi», dice Zaccariotto, «a giugno ho incontrato Calatrava e lui non si è detto contrario al nostro progetto, anzi si è detto disponibile a cambiare le lastre dei gradini in vetro con trachite. Calatrava ha anche già realizzato una bozza di un suo progetto di adeguamento. Si tratta ora di capire come sia possibile, per l’amministrazione, formalizzare il rapporto con lo studio Calatrava».

C’è un altro aspetto per niente secondario, sul quale sono in corso approfondimenti: il progetto di sostituzione delle lastre in vetro con quelle in trachite dovrà superare anche le prove di sicurezza e staticità perché le seconde pesano più delle prime. Un paziente da tenere costantemente sotto controllo, con monitoraggi periodici sulla sua stabilità, l’ultimo solo pochi mesi fa. «L’aspetto importante è che Calatrava ha dato la sua disponibilità a rivedere il ponte, il dialogo è continuo quindi spero che riusciremo ad arrivare presto a una soluzione per il ponte».

E oltre alla sostituzione dei gradini è in fase di studio anche un nuovo sistema di illuminazione che valorizzi il profilo del ponte in acciaio e vetro. Con sempre più trachite e meno vetro.