Con la Porsche contro un tir fermo: ecco chi è la vittima dell’incidente in A4

Un morto e tre feriti nello schianto tra una Porsche Macan e un autoarticolato. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12 e 30 di ieri, lungo l’A4, sulla carreggiata Ovest ad Arino di Dolo e ha creato una coda di veicoli che un’ora dopo l’incidente raggiungeva i diciassette chilometri in direzione Milano. Coda da curiosi, invece, nel senso opposto.

L’auto, con alla guida Miro Radica, un 51enne residente in Svizzera e tre minori, è finita, a forte velocità, contro l’autoarticolato fermo in una piazzola di sosta. L’impatto è stato devastante, tanto che la Porsche si è infilata sotto al camion per quasi tutta la sua lunghezza. Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia Stradale di Mestre, intervenuta sul posto, insieme ai vigili del fuoco, alle ambulanze del Suem, un elicottero del soccorso sanitario e agli ausiliari della viabilità di Cav.

Il camionista che stava riposando in cabina a un certo punto ha sentito un tremendo colpo contro il camion. Tanto che l’autoarticolato a seguito dell’impatto si è mosso. Quando l’autotrasportatore è sceso per verificare cosa fosse successo si è trovato davanti a una scena tremenda. Letteralmente sotto al suo camion c’era un ammasso di lamiere che solo attraverso le ruote si capiva essere un’auto.

Da quel groviglio di ferro che odorava di plastica e olio motore surriscaldati provenivano dei lamenti. Poco dopo come in un piccolo miracolo da quelle lamiere piegate e contorte compare un ragazzino. Borbotta qualche parola in inglese. Il camionista guarda se c’è ancora dell’altra vita lì sotto. Non crede ai suoi occhi quando si accorge che ci sono altri due adolescenti che si lamentano. Sono quindi vivi.

Ancora pochi minuti e sul posto arrivano i vigili del fuoco e i sanitari del Suem. Basta uno sguardo ai medici per capire che il conducente dell’auto è morto. Le lamiere gli hanno straziato il corpo. Anche i soccorritori non credono a quello che vedono, a quei due ragazzi ancora vivi in mezzo al groviglio di ferro e plastica. Subito riescono a liberare la ragazzina che siede sul sedile posteriore. Era accanto al primo ragazzo uscito con le proprie gambe.

Lei ha 16 anni e lui 14. Ben più complicate sono state le operazioni per estrarre da quanto resta dell’abitacolo il 12enne seduto davanti, accanto al conducente. È infilato praticamente con le gambe nel vano motore. Una volta sollevata la parte posteriore del camion i vigili del fuoco iniziano a tagliare il sedile e a sfilare, dalla morsa delle lamiere, il ragazzino. I tre ragazzini vengono trasportati con l’elicottero e le ambulanze all’Ospedale di Padova. Il ragazzino di 12 anni è ricoverato in pediatria, mentre gli altri due al pronto soccorso. Nessuno dei tre è grave.

Mentre i medici padovani si prendevano cura dei tre ragazzi, i vigili del fuoco con altri sanitari lavoravano per togliere dall’auto il conducente. Non è stato un lavoro semplice perché le condizioni del corpo hanno obbligato i pompieri a lavorare lentamente. Dopo alcune ore finalmente il corpo è stato liberato e portato nell’obitorio dell’ospedale di Dolo a disposizione del pm di turno, Laura Villan. Sarà lei a decidere se far eseguire l’autopsia sul corpo dell’uomo.

Da quanto hanno ricostruito gli agenti della polizia stradale i due ragazzi hanno il cognome del 51enne morto nell’impatto, mentre la ragazzina ha il cognome diverso. Ieri sera gli agenti della stradale hanno avvisato il consolato svizzero per comunicare ai famigliari l’accaduto.

Per il momento, sulle cause dell’incidente ci sono solo ipotesi. Considerato che non sono state rilevati segni di frenata è possibile che il conducente abbia perso il controllo dell’auto in seguito a un malore o per un colpo di sonno. Di certo la velocità era elevata.