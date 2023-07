Aumento dei prezzi in spiaggia a Bibione: il caro-ombrellone è dell’8%

Il caro ombrelloni contagia Bibione. Gli aumenti sul litorale si attestano intorno al +8%. E, nonostante risultino inferiori rispetto a quelli che si possono incontrare sulle spiagge concorrenti, che raggiungono anche picchi di un +20%, non per questo sono meno impattanti sul bilancio economico dei vacanzieri arrivati sulle spiagge in questi giorni.

Gli aumenti, però, non hanno fermato l’arrivo dei turisti, soprattutto di quelli provenienti dall’Est Europa: il caro – Euro in Croazia ha trasformato il nostro litorale in una vera e propria “mecca”, dove i prezzi sono molto più accessibili in tutto, specialmente sul cibo. Certo, considerando che i conti sulle presenze si fanno alla fine, tenendo conto del caro mutui e della ripresa fiacca della Germania, Bibione comunque non si può lamentare.

C’è un flusso continuo di turisti e la città sta riscoprendo il turismo dall’Est europeo. Da parte di albergatori e strutture ricettive c’è soddisfazione e non la si nasconde.

Sul caro ombrelloni il consorzio Bibione Live, che raggruppa diversi attori economici, ha le idee chiare. «I ritocchi ai prezzi erano inevitabili visti i rincari generalizzati – spiega Giuliana Basso, vicepresidente del consorzio di promozione turistica Bibione Live – abbiamo tuttavia cercato di mantenere un buon equilibrio tra le tariffe e i servizi inclusi».

Un po’ di numeri: l’incremento per il posto ombrellone a Bibione non supera l’8 per cento: una giornata in prima fila costa 23 euro, cifra che scende a 18,50 per chi opta per la fila più arretrata.

È lo spazio a disposizione, però, uno dei benefit più apprezzati: la media è di 16 metri quadrati, ma si può scegliere anche un’area che arriva fino a 20 metri di superficie. Chi non ha esigenze specifiche si può “accontentare” di un 3,5 x 3,5 metri quadri.

«Bibione – continua Basso – anche in questo momento riesce ad offrire una vacanza su misura, compresa quella della disponibilità economica e questo rappresenta il suo plus da sempre. Hotel, appartamenti, villaggi e campeggi mixano la voglia di libertà con i servizi tipici di una vacanza perfettamente servita. La coerenza portata avanti in questi anni ci sta premiando anche con un ritorno dei turisti dell’Est Europa, che finalmente si rivedono nella località».

La sorveglianza della spiaggia è anche notturna per salvaguardare le attrezzature e il loro utilizzo ottimale durante la giornata, ovviamente la vigilanza consente anche un controllo più esteso in collaborazione con le forze dell’ordine, in primis la Polizia locale. Prosegue poi la collaborazione con l’amministrazione comunale di San Michele.

Tra le novità c’è “Bibione Be Activ”, il programma trisettimanale completamente gratuito di fitness e wellness con trainer qualificati, in piazzale Zenith. Sullo stare in forma c’è fermento anche per settembre, con i due grandi appuntamenti con il fitness internazionale e le discipline olistiche, che richiameranno sul litorale sportivi da tutto il Paese e da oltre confine.