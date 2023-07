Porsche Cayenne sotto un Tir in A4, un morto e tre feriti: i vigili del fuoco fra le lamiere

È di un morto e di tre feriti, di cui due bambini il bilancio del tamponamento di un'auto contro un tir sulla A4 nei pressi dell'area di servizio Arino Ovest, in territorio di Dolo (Venezia), in direzione Milano. L'auto, con a bordo 4 persone, tra cui i due minori, è finita contro un autoarticolato che era fermo in piazzola di sosta (video Pòrcile)

