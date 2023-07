Outlet di Noventa, borseggiatrici in azione: raffica di furti a turisti e clienti

Borseggiatrici in azione all’outlet di Noventa. Da Venezia si sono probabilmente spostate nel colosso dell’abbigliamento all’uscita del casello autostradale, cogliendo di sorpresa i tanti avventori nel periodo dei saldi e anche il servizio di controllo.

Vittime designate, i clienti della zona e anche turisti che amano frequentare i negozi con i tanti brand della struttura, in un momento di grande affluenza per i saldi in corso.

Le denunce dei derubati

Nei giorni scorsi, molti dei borseggiati hanno già fatto denuncia. Una signora di San Donà, C. M. , ha raccontato la sua esperienza che ha lasciato il segno. La borseggiatrice esperta le ha sottratto il portafogli dalla borsa senza che se ne accorgesse e, dopo pochi minuti, dal conto corrente sono spariti 800 euro, che si sono aggiunti ai circa 300 in contanti subito trovati nel portafogli.

«Ero all’interno di uno dei negozi, praticamente appena arrivata assieme a mia cognata», racconta la signora C.M. di San Donà, ancora sconvolta, «ho visto una donna ben vestita, circa 50 anni, incarnato scuro, ma direi europea. Si è avvicinata e aveva in mano un borsone di nylon. Me lo ha piazzato davanti, in modo che io non potessi vedere. In pochi secondi ha infilato la mano nella mia borsa. Io non ci ho fatto caso, al momento, ma solo pochi minuti più tardi mi è arrivato il messaggio di un prelievo dal conto corrente, che ho scoperto essere stato fatto addirittura a Padova. Allora ho capito cosa fosse accaduto poco prima. Ho avverito la vigilanza e poi fatto denuncia ai carabinieri. Mi risulta che altri siano caduti nel tranello del borseggio, in particolare turisti stranieri».

«Non so come abbiano fatto», aggiunge ancora scossa, «ma non si sono accontentati dei 300 euro circa che avevo in contanti, hanno subito utilizzato la carta di credito. Sono riusciti a prelevare, pur senza alcun codice, i soldi dal conto corrente entro il limite previsto che li ha bloccati».

«Al di là dei soldi rubati», conclude amareggiata la donna, «mi sono sentita davvero male, depredata di qualcosa di mio in un momento in cui ero semplicemente intenta a fare acquisti per un regalo a mia figlia. Un momento di svago e piacere che è diventato di rabbia e impotenza» .

Ora i riflettori sono puntati sull’outlet di Noventa, dove evidentemente si sono trasferite le stesse borseggiatrici che prima infestavano Venezia. Nelle settimane scorse sono stati invece segnalati dei furti al mercato settimanale di San Donà, il lunedì. Bersagli sono stati alcuni anziani derubati del portafogli. Anche in questo caso potrebbe essere stata una banda che ha mietuto vittime tra i clienti stranieri, in vacanza al lido e in trasferta al mercato. Non sono state presentate in questo caso denunce.